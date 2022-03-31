В Улан-Удэ ищут 45-летнюю горожанку

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 45-летнюю жительницу города Надежду Лушникову. Она ушла из дома на улице Горной 20 марта и до настоящего времени не вернулась. Проживает вместе с 14-летним сыном, который в тот момент находился у бабушки.

Заявление о пропаже женщины поступило 29 марта, сообщили в МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 45 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.

Была одета в шапку вязаную белого цвета, куртку темно-зеленую, брюки черного цвета, сапоги замшевые черные.

При наличии какой-либо информации просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(924)390-60-60, 8(9021)600-258, 8(983)535-60-91 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии