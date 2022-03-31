Жителей Бурятии призвали не запасаться лекарствами впрок

В Бурятии поддержали предложение главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о производстве отечественных лекарств, сообщили в пресс-службе правительства республики.О возможности производства собственных необходимых лекарственных препаратов в случае прекращения поставок иностранными компаниями Денис Мантуров заявил 27 марта. Он подтвердил, что формулы для производства многих лекарств в России есть.- На сегодня поставщики и аптечные сети проводят работу по восстановлению поставок препаратов в республику, — сообщила начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава Бурятии Елена Доржиева.В правительстве РБ рассказали, что для бесплатного обеспечения льготных категорий граждан в настоящее время имеется запас лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на общую сумму почти миллиард рублей.«Не обязательно создавать запасы лекарственных средств дома, так как все лекарства имеют ограниченные сроки годности. А условия хранения препаратов в домашней аптечке могут и вовсе нарушаться, что в конечном итоге приведет к их порче. Специалисты рекомендуют приобретать лекарства при выявлении симптомов заболевания, но не впрок», - разъяснили в Минздраве Бурятии.Фото: pixabay.com