В Бурятии поддержали выпуск эрзац-бумаги

Главной причиной дефицита офисной бумаги стали западные санкции, поскольку в Россию прекратили поставлять химикаты для отбеливания.Речь идет о поставках хлората калия, обесцвечивающего бумагу, делая ее приятной для глаз. В результате образовался жуткий дефицит офисной бумаги, подорожавшей в два-три раза по сравнению с досанкционными временами. Так, 500 листов бумаги А4 «Снегурочка» подорожали в Улан-Удэ с 300 рублей за пачку до 924 рублей. Одновременно в несколько раз выросла стоимость копирования, а в ряде учреждений начали экономить на бумаге, предлагая приходить со своей.Рост цен на бумагу и возникший дефицит объясним - помимо сокращения выпуска, офисные работники стали массово скупать бумагу. Как полагают эксперты, со временем ситуация стабилизируется.Между тем ряд бумажных комбинатов уже заявили, что белый цвет это не самое главное в наши суровые дни. Мол, теперь россиянам можно пользоваться и более желтой, и шершавой бумагой. Для рукописей, например. Ведь западные чернила и принтеры тоже беспредельно подорожали.Пионером в этом плане стал Светлогорский ЦБК, решив обойтись без хлората калия. И уже начал выпускать желтоватую офисную бумагу, назвав ее благородно - «цветом слоновой кости». Впрочем, все это является эрзац-бумагой, российской разновидностью импортозамещения.На самом деле мы далеко не пионеры в этой области. Первопроходцем стала Германия, она еще в Первую мировую войну ввела в обиход суррогаты (нем. еrsatz — заменитель). Когда из-за дефицита продуктов сливочное масло начали заменять маргарином, сахар - сахарином, а кофе - цикорием. Бумага тогда тоже была желтой. И сегодня опыт Германии может быть полезен.- Предприятиям придется перестраивать схему производства на альтернативную технологию, она позволит обходиться без компонента для отбеливания бумаги, поставляемого из-за границы, - полагает член Общественной палаты РБ Татьяна Думнова. - Одновременно надо вести переговоры с поставщиками сырья из Китая, Турции, стран Юго-Восточной Азии, Индии.Эксперт поддерживает инициативу Светлогорского ЦБК по выпуск эрзац-бумаги.- В настоящее время уже получена пробная партия бумаги для печати и письма, и поскольку при производстве используется меньше химикатов, можно говорить об улучшении экологичности и снижении уровня влияния на окружающую среду, - говорит Думнова.Экологи тоже поддерживают новые веяния.- При сжигании белой офисной бумаги образуются диоксины - очень опасный яд, вызывающий тяжелые заболевания у человека, а вот неотбеленная бумага не дает таких выбросов. Понятно, что «бумажный» вклад в образование диоксинов невысок, но все же он имеется и в том числе сказывается на экологии Байкала. Поэтому выпуск желтоватой бумаги, которую можно смело сжигать в печках, избавит природу от вредных диоксинов, - сообщил нашему изданию эколог Андрей Доржиев.Фото: «Номер один»