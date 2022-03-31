Общество 31.03.2022 в 16:44

В Монголии все готово к началу строительства ГЭС Эрдэнэбурэн

Единственная проблема – это 270 местных семей (всего 1 251 человек), которых надо переселить
A- A+
Текст: Номер один
В Монголии все готово к началу строительства ГЭС Эрдэнэбурэн
В правительстве Монголии обсудили ход работы строительства ГЭС Эрдэнэбурэн, сообщает МОНЦАМЭ. Как рассказал министр энергетики страны Нансалын Тавинбэх, если сегодня энергопотребление Западного региона не превышает 35 МВт, то мощность ГЭС Эрдэнэбурэн, которую построят на реке Ховд, составит 90 МВт. Иными словами, это в три раза больше существующего энергопотребления.

«С вводом в эксплуатацию этой ГЭС в долгосрочной перспективе появится возможность обеспечить зеленой энергией весь Западный регион. Все готово к началу строительных работ. Единственная проблема – это 270 местных семей (всего 1251 человек), живущих и занимающихся земледельческим трудом и скотоводством на территории, где предусмотрено строительство водохранилищ ГЭС Эрдэнэбурэн.

Им предоставят компенсацию в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим в Кабмине обсуждается вопрос об увеличении размера компенсации. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе», - цитирует МОНЦАМЭ отраслевого министра.

Река Ховд не связана с Селенгой. Она берет начало из озера Хурган-Нуур у подножья высочайших вершин Монгольского Алтая. Само озеро Хурган-Нуур (Хургон-Нур) является продолжением расположенного выше озера Хотон-Нуур. Обширная дельта реки заболочена, покрыта тростником и осокой. Заканчивается река в пресном озере Хар-Ус-Нуур, относящемуся к Котловине больших озёр, и являющемся особо охраняемым объектом под эгидой ЮНЕСКО.

Фото: montsame.mn
Теги
энергетика ГЭС Монголия

Все новости

В Монголии все готово к началу строительства ГЭС Эрдэнэбурэн
31.03.2022 в 16:44
Если подышать, то надо в Иркутск
31.03.2022 в 16:21
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз
31.03.2022 в 16:16
В Хурале Бурятии оценили работу по сохранению нематериального культурного наследия
31.03.2022 в 16:09
Житель Улан-Удэ украл у маршрутчика три тысячи рублей мелочью
31.03.2022 в 15:01
Жителей Бурятии призвали не запасаться лекарствами впрок
31.03.2022 в 14:51
Глава Бурятии: «В прошлом году у нас был 30-летний минимум по площади лесных пожаров»
31.03.2022 в 14:11
В Улан-Удэ ищут 45-летнюю горожанку
31.03.2022 в 13:13
В Улан-Удэ на пожаре спасли двух детей
31.03.2022 в 12:49
В Бурятии бизнесмен расстрелял оппонента возле ночного клуба
31.03.2022 в 12:35
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
Если подышать, то надо в Иркутск
В Иркутской области в четыре раза снизились выбросы в атмосферу от автотранспорта
31.03.2022 в 16:21
Жителей Бурятии призвали не запасаться лекарствами впрок
В условиях домашнего хранения они могут быстро испортиться
31.03.2022 в 14:51
Глава Бурятии: «В прошлом году у нас был 30-летний минимум по площади лесных пожаров»
В республике начали подготовку к новому пожароопасному сезону
31.03.2022 в 14:11
В Улан-Удэ ищут 45-летнюю горожанку
Надежда Лушникова ушла из дома на улице Горной 20 марта и не вернулась

31.03.2022 в 13:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru