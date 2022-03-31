Общество 31.03.2022 в 16:44
В Монголии все готово к началу строительства ГЭС Эрдэнэбурэн
Единственная проблема – это 270 местных семей (всего 1 251 человек), которых надо переселить
Текст: Номер один
В правительстве Монголии обсудили ход работы строительства ГЭС Эрдэнэбурэн, сообщает МОНЦАМЭ. Как рассказал министр энергетики страны Нансалын Тавинбэх, если сегодня энергопотребление Западного региона не превышает 35 МВт, то мощность ГЭС Эрдэнэбурэн, которую построят на реке Ховд, составит 90 МВт. Иными словами, это в три раза больше существующего энергопотребления.
«С вводом в эксплуатацию этой ГЭС в долгосрочной перспективе появится возможность обеспечить зеленой энергией весь Западный регион. Все готово к началу строительных работ. Единственная проблема – это 270 местных семей (всего 1251 человек), живущих и занимающихся земледельческим трудом и скотоводством на территории, где предусмотрено строительство водохранилищ ГЭС Эрдэнэбурэн.
Им предоставят компенсацию в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим в Кабмине обсуждается вопрос об увеличении размера компенсации. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе», - цитирует МОНЦАМЭ отраслевого министра.
Река Ховд не связана с Селенгой. Она берет начало из озера Хурган-Нуур у подножья высочайших вершин Монгольского Алтая. Само озеро Хурган-Нуур (Хургон-Нур) является продолжением расположенного выше озера Хотон-Нуур. Обширная дельта реки заболочена, покрыта тростником и осокой. Заканчивается река в пресном озере Хар-Ус-Нуур, относящемуся к Котловине больших озёр, и являющемся особо охраняемым объектом под эгидой ЮНЕСКО.
Фото: montsame.mn
«С вводом в эксплуатацию этой ГЭС в долгосрочной перспективе появится возможность обеспечить зеленой энергией весь Западный регион. Все готово к началу строительных работ. Единственная проблема – это 270 местных семей (всего 1251 человек), живущих и занимающихся земледельческим трудом и скотоводством на территории, где предусмотрено строительство водохранилищ ГЭС Эрдэнэбурэн.
Им предоставят компенсацию в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим в Кабмине обсуждается вопрос об увеличении размера компенсации. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе», - цитирует МОНЦАМЭ отраслевого министра.
Река Ховд не связана с Селенгой. Она берет начало из озера Хурган-Нуур у подножья высочайших вершин Монгольского Алтая. Само озеро Хурган-Нуур (Хургон-Нур) является продолжением расположенного выше озера Хотон-Нуур. Обширная дельта реки заболочена, покрыта тростником и осокой. Заканчивается река в пресном озере Хар-Ус-Нуур, относящемуся к Котловине больших озёр, и являющемся особо охраняемым объектом под эгидой ЮНЕСКО.
Фото: montsame.mn
Тегиэнергетика ГЭС Монголия