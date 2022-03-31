Общество 31.03.2022 в 17:37

Сбер и правительство Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предполагает внедрение цифровых технологий в сфере здравоохранения
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Текст: Владимир Пашинюк
Сбер и правительство Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство республики и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению цифровых технологий в Бурятии. Оно предполагает разработку плана и дорожных карт по цифровизации прежде всего социальной сферы и здравоохранения. Речь идет, в том числе, о создании различных цифровых сервисов с применением современных технологий на основе искусственного интеллекта.

При этом, как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, ряд проектов в этом направлении совместно со Сбером реализуются в Бурятии уже сегодня.

- Например, для пациентов, имеющих хронические заболевания, таких как сахарный диабет, болезни системы кровообращения, совместно со Сбером организован дистанционный мониторинг. Звонит робот, который выясняет динамику состояния пациента. И по определенным признакам, при ухудшении состояния пациента, направляет на консультацию с врачом. Благодаря такой технологии,можно оперативно отслеживать состояние здоровья и при необходимости направить на госпитализацию или провести коррекцию лечения, - рассказала министр.


Кроме того, успешно работает сервис для сельских фельдшерско-акушерских пунктов, где установлены аппараты ЭКГ, передающие данные в республиканскую больницу. Сельский фельдшер также имеет возможность получить консультацию в сложных случаях. Реализуется проект по внедрению голосовых помощниковVoice2med, которые позволяют преобразовать голос врача в текст и автоматически заполнять медицинские документы.

- Без цифровых сервисов невозможно движение современной медицины. Они облегчают работу медикам, ускоряют прием пациентов, - отметила Евгения Лудупова.


Также в рамках соглашения предложен проект по внедрению «Карты жителя». Она позволяет получить доступ к различным услугам, в том числе – получать меры социально поддержки, оплачивать проезд по льготным тарифам, получать бесплатные лекарства. Причем, оформить ее можно на базе карты любого банка, оформленной в платежной системе МИР.

- Мы поддерживаем проект Карта жителя, потому что это требование времени. Здесь наши цели со Сбером соприкасаются, особенно в части социальных выплат. Мы создадим рабочую группу, определим набор сервисов, проведем анкетирование получателей льгот, - отозвался о проекте зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.


По словам заместителя председателя Байкальского банка Антона Соколова, Бурятия обладает высоким уровнем развития и интеграции цифровых технологий в разные сферы жизни. И те наработки, которые уже имеются в этом направлении, послужат основой для дальнейшего развития.

- Сбер продолжает развивать экосистему для разных потребностей наших клиентов. А разработки в области здравоохранения -  одно из самых важных направлений, - отметил Антон Соколов.

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сбербанк правительство бурятии

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