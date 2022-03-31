В Бурятии выясняют обстоятельства ножевого ранения ребенка

В Баргузинскую центральную районную больницу сегодня поступил 4-летний ребенок с колото-резаным ранением брюшной полости, которое он получил при игре с кухонным ножом у себя дома.По этому следственным органом проводится процессуальная проверка, которая прокуратурой республики взята на контроль, сообщили в надзорном органе.Будут проверены условия жизни и воспитания ребенка. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.Фото: СКР