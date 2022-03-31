Общество 31.03.2022 в 18:53
В Бурятии выясняют обстоятельства ножевого ранения ребенка
Прокуратура республики организовала проверку инцидента в Баргузинском районе
Текст: Номер один
В Баргузинскую центральную районную больницу сегодня поступил 4-летний ребенок с колото-резаным ранением брюшной полости, которое он получил при игре с кухонным ножом у себя дома.
По этому следственным органом проводится процессуальная проверка, которая прокуратурой республики взята на контроль, сообщили в надзорном органе.
Будут проверены условия жизни и воспитания ребенка. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: СКР
По этому следственным органом проводится процессуальная проверка, которая прокуратурой республики взята на контроль, сообщили в надзорном органе.
Будут проверены условия жизни и воспитания ребенка. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: СКР