Общество 31.03.2022 в 18:53

В Бурятии выясняют обстоятельства ножевого ранения ребенка

Прокуратура республики организовала проверку инцидента в Баргузинском районе
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Текст: Номер один
В Бурятии выясняют обстоятельства ножевого ранения ребенка
В Баргузинскую центральную районную больницу сегодня поступил 4-летний ребенок с колото-резаным ранением брюшной полости, которое он получил при игре с кухонным ножом у себя дома.

По этому  следственным органом проводится процессуальная проверка, которая прокуратурой республики взята на контроль, сообщили в надзорном органе.

Будут проверены условия жизни и воспитания ребенка. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: СКР
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