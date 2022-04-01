В Бурятии пьяный мотоциклист столкнулся с вазовской «шестеркой»

В Бурятии накануне около 20:00 в Бичурском районе 44-летний водитель мотоцикла «Иж–Юпитер 5», не имеющий прав, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Окино-Ключи в направлении села Харлун на 120-м километре автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 32-летнего водителя, сообщили в республиканской ГИБДДВ результате ДТП 38-летняя пассажир мотоцикла с травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Женщина также находилась в состоянии опьянения. Стоит отметить, что ранее водитель мотоцикла уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, однако должных выводов не сделал и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.Кроме того, мотоцикл двигался в темное время суток без внешних световых приборов, уточнили в ГИБДД.Фото: ГИБДД