Общество 01.04.2022 в 09:12
В Бурятии пьяный мотоциклист столкнулся с вазовской «шестеркой»
Травмирована 38-летняя пассажирка мотоцикла, которая также была пьяна
Текст: Номер один
В Бурятии накануне около 20:00 в Бичурском районе 44-летний водитель мотоцикла «Иж–Юпитер 5», не имеющий прав, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Окино-Ключи в направлении села Харлун на 120-м километре автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 32-летнего водителя, сообщили в республиканской ГИБДД
В результате ДТП 38-летняя пассажир мотоцикла с травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Женщина также находилась в состоянии опьянения. Стоит отметить, что ранее водитель мотоцикла уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, однако должных выводов не сделал и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, мотоцикл двигался в темное время суток без внешних световых приборов, уточнили в ГИБДД.
Фото: ГИБДД
В результате ДТП 38-летняя пассажир мотоцикла с травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Женщина также находилась в состоянии опьянения. Стоит отметить, что ранее водитель мотоцикла уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, однако должных выводов не сделал и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, мотоцикл двигался в темное время суток без внешних световых приборов, уточнили в ГИБДД.
Фото: ГИБДД
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