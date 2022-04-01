Общество 01.04.2022 в 09:57
Бурятские таможенники пресекли незаконный ввоз в РФ 40 тысяч долларов из Монголии
Незадекларированная валюта обнаружена в багаже авиапассажира авиарейса Улан-Батор-Улан-Удэ
Текст: Номер один
В Улан-Удэ в международном аэропорту «Байкал» проведении таможенного досмотра багажа среди личных вещей пассажира авиарейса Улан-Батор-Улан-Удэ инспекторы таможни 50 тысяч долларов (пять пачек по 10 тысяч долларов в каждой), сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
При прохождении таможенного контроля гражданин Монголии выбрал «зеленый» коридор, тем самым подтвердив, что не имеет товаров и денежных средств, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Но при осмотре багажа с применением досмотровой рентгеновской техники, инспектор выявил наличные доллары.
Со слов гражданина Монголии, о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств свыше 10 тысяч долларов США или в эквиваленте он не знал, поэтому не внес их в таможенную декларацию.
Как пояснил первый заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака, на сегодняшний день ввозить наличные деньги можно в любой валюте и любом количестве – ограничения на ввоз наличной валюты в Россию по сумме не установлены. Но при ввозе наличной валюты в эквиваленте более 10 000 долларов США (для расчета берется официальный курс Центробанка на дату выезда - въезда) деньги нужно задекларировать, то есть подать пассажирскую таможенную декларацию и для декларирования пройти через «красный коридор» в зоне таможенного контроля.
Декларирование денежных средств не влечет уплату налогов, сборов, пошлин. Кроме того, если сумма ввозимой валюты превышает в эквиваленте 100 тысяч долларов США, то нужно не только задекларировать деньги, но и представить документы, подтверждающие их происхождение.
Также Иван Бурлака обратил внимание на то, что со 2 марта 2022 года в соответствии с указом Президента России введен запрет на вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США. Это ограничение не распространяется на российские рубли. Однако, сохраняется обязанность по декларированию вывозимых наличных рублей, в случае если их сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов.
С начала марта 2022 года при перемещении пассажиров в регионе деятельности Бурятской таможни было задекларировано наличной валюты на вывоз 1,48 млн и на ввоз почти 3,8 млн в долларовом эквиваленте.
Как сообщал «Номер один», после ряда финансовых санкций стран Запада в России возник дефицит наличных долларов и евро. Напуганные дефицитом валюты россияне стали покупать наличные доллары в Монголии, а авиарейс Улан-Удэ - Улан-Батор-Улан-Удэ валютно-челночным. Предприимчивые жители соседней страны едут в Бурятии для участия в «серых» валютных схемах обмена валюты.
Фото: Бурятская таможня
При прохождении таможенного контроля гражданин Монголии выбрал «зеленый» коридор, тем самым подтвердив, что не имеет товаров и денежных средств, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Но при осмотре багажа с применением досмотровой рентгеновской техники, инспектор выявил наличные доллары.
Со слов гражданина Монголии, о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств свыше 10 тысяч долларов США или в эквиваленте он не знал, поэтому не внес их в таможенную декларацию.
Как пояснил первый заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака, на сегодняшний день ввозить наличные деньги можно в любой валюте и любом количестве – ограничения на ввоз наличной валюты в Россию по сумме не установлены. Но при ввозе наличной валюты в эквиваленте более 10 000 долларов США (для расчета берется официальный курс Центробанка на дату выезда - въезда) деньги нужно задекларировать, то есть подать пассажирскую таможенную декларацию и для декларирования пройти через «красный коридор» в зоне таможенного контроля.
Декларирование денежных средств не влечет уплату налогов, сборов, пошлин. Кроме того, если сумма ввозимой валюты превышает в эквиваленте 100 тысяч долларов США, то нужно не только задекларировать деньги, но и представить документы, подтверждающие их происхождение.
Также Иван Бурлака обратил внимание на то, что со 2 марта 2022 года в соответствии с указом Президента России введен запрет на вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США. Это ограничение не распространяется на российские рубли. Однако, сохраняется обязанность по декларированию вывозимых наличных рублей, в случае если их сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов.
С начала марта 2022 года при перемещении пассажиров в регионе деятельности Бурятской таможни было задекларировано наличной валюты на вывоз 1,48 млн и на ввоз почти 3,8 млн в долларовом эквиваленте.
Как сообщал «Номер один», после ряда финансовых санкций стран Запада в России возник дефицит наличных долларов и евро. Напуганные дефицитом валюты россияне стали покупать наличные доллары в Монголии, а авиарейс Улан-Удэ - Улан-Батор-Улан-Удэ валютно-челночным. Предприимчивые жители соседней страны едут в Бурятии для участия в «серых» валютных схемах обмена валюты.
Фото: Бурятская таможня
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