Общество 01.04.2022 в 09:57

Бурятские таможенники пресекли незаконный ввоз в РФ 40 тысяч долларов из Монголии

Незадекларированная валюта обнаружена в багаже авиапассажира авиарейса Улан-Батор-Улан-Удэ
A- A+
Текст: Номер один
Бурятские таможенники пресекли незаконный ввоз в РФ 40 тысяч долларов из Монголии
В Улан-Удэ в международном аэропорту «Байкал» проведении таможенного досмотра багажа среди личных вещей пассажира авиарейса Улан-Батор-Улан-Удэ инспекторы таможни 50 тысяч долларов (пять пачек по 10 тысяч долларов в каждой), сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

При прохождении таможенного контроля гражданин Монголии выбрал «зеленый» коридор, тем самым подтвердив, что не имеет товаров и денежных средств, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Но при осмотре багажа с применением досмотровой рентгеновской техники, инспектор выявил наличные доллары.

Со слов гражданина Монголии, о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств свыше 10 тысяч долларов США или в эквиваленте он не знал, поэтому не внес их в таможенную декларацию.

Как пояснил первый заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака, на сегодняшний день ввозить наличные деньги можно в любой валюте и любом количестве – ограничения на ввоз наличной валюты в Россию по сумме не установлены. Но при ввозе наличной валюты в эквиваленте более 10 000 долларов США (для расчета берется официальный курс Центробанка на дату выезда - въезда) деньги нужно задекларировать, то есть подать пассажирскую таможенную декларацию и для декларирования пройти через «красный коридор» в зоне таможенного контроля.

Декларирование денежных средств не влечет уплату налогов, сборов, пошлин. Кроме того, если сумма ввозимой валюты превышает в эквиваленте 100 тысяч долларов США, то нужно не только задекларировать деньги, но и представить документы, подтверждающие их происхождение.

Также Иван Бурлака обратил внимание на то, что со 2 марта 2022 года в соответствии с указом Президента России введен запрет на вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США. Это ограничение не распространяется на российские рубли. Однако, сохраняется обязанность по декларированию вывозимых наличных рублей, в случае если их сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов.

С начала марта 2022 года при перемещении пассажиров в регионе деятельности Бурятской таможни было задекларировано наличной валюты на вывоз 1,48 млн и на ввоз почти 3,8 млн в долларовом эквиваленте.

Как сообщал «Номер один», после ряда финансовых санкций стран Запада в России возник дефицит наличных долларов и евро. Напуганные дефицитом валюты россияне стали покупать наличные доллары в Монголии, а авиарейс Улан-Удэ - Улан-Батор-Улан-Удэ валютно-челночным. Предприимчивые жители соседней страны едут в Бурятии для участия в «серых» валютных схемах обмена валюты.

Фото: Бурятская таможня
Теги
граница доллары заждержание

Все новости

Бурятские таможенники пресекли незаконный ввоз в РФ 40 тысяч долларов из Монголии
01.04.2022 в 09:57
В Бурятии пьяный мотоциклист столкнулся с вазовской «шестеркой»
01.04.2022 в 09:12
В Бурятии назначен новый районный прокурор
01.04.2022 в 08:33
В Улан-Удэ банда женщин-мошенниц обманула банки на миллионы рублей
01.04.2022 в 08:16
В Улан-Удэ сгорел дом
01.04.2022 в 08:01
В Бурятии поддержали выпуск эрзац-бумаги
01.04.2022 в 06:00
Предприятия Бурятии присоединились к акции «Мы работаем»
31.03.2022 в 20:40
В Бурятии выясняют обстоятельства ножевого ранения ребенка
31.03.2022 в 18:53
Сбер и правительство Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве
31.03.2022 в 17:37
Дети Бурятии присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»
31.03.2022 в 17:33
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
В Бурятии пьяный мотоциклист столкнулся с вазовской «шестеркой»
Травмирована 38-летняя пассажирка мотоцикла, которая также была пьяна  

01.04.2022 в 09:12
В Бурятии поддержали выпуск эрзац-бумаги
У нее есть свой плюс - экологичность
01.04.2022 в 06:00
Предприятия Бурятии присоединились к акции «Мы работаем»
В социальных сетях появились видеоролики о работе отечественных предприятий
31.03.2022 в 20:40
В Бурятии выясняют обстоятельства ножевого ранения ребенка
Прокуратура республики организовала проверку инцидента в Баргузинском районе
31.03.2022 в 18:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru