Власти Бурятии: дефицита лекарств в республике нет

На заседании оперативного штаба по экономике в правительстве Бурятии обсудили обеспеченность лекарствами аптечных сетей.- На сегодня проблем с лекарственными препаратами нет, есть ажиотажный спрос. Мы проводим профилактические беседы с населением в той части, что у препаратов есть сроки годности, и не стоит покупать их впрок. С аптечными сетями приводим работу по строгому отпуску лекарств по рецептам. По поручению федерального Росздравнадзора проводится разъяснительная работа, в том числе актуализации отечественных аналогов отсутствующих препаратов. Если отсутствует, допустим, диклофенак, есть очень много торговых наименований, которые заменяют его. То есть не обязательно надо требовать один и тот же препарат, люди должны понимать, что в рамках замены можно использовать отечественные препараты, - отметила замруководителя территориального органа Росздравнадзора по РБ Валентина Полхонова.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, мониторинг жизненно необходимых и важнейших препаратов, а также наличия и отсутствия минимального ассортимента в аптеках проводится еженедельно. При этом величина средних торговых надбавок на лекарства в Бурятии значительно меньше, чем по России и Дальнему Востоку. Проводимый недельный мониторинг с 17 по 24 марта отметился незначительным снижением розничних цен на перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 0,2%, и на 2,8% - на препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.Фото: «Номер один»