Общество 01.04.2022 в 10:40
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии колеблется вокруг отметки 75
В стационарах получают 290 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее
Текст: Номер один
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 460. Это на 75 больше, чем было в четверг. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 480). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 965 человек, за последние сутки – один человек старше 65+, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
Из выявленных за прошедшие сутки больных 68 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
В стационарах получают 290 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 203. За предыдущие сутки госпитализировано 19 пациента.
В отделениях реанимации находится 60 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ –18 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 395 коек: занято –290, свободно – 105 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,4%.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 648 человек.
Выздоровели от COVID-19 – 125 036 (+1 632) человек, дополнительно снято с наблюдения - 417.
В республике всего первично привиты от коронавируса 498 230 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 008 человек (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 155 964 человека, завершили 142 091
Фото: pixabay.com.
Из выявленных за прошедшие сутки больных 68 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
В стационарах получают 290 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 203. За предыдущие сутки госпитализировано 19 пациента.
В отделениях реанимации находится 60 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ –18 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 395 коек: занято –290, свободно – 105 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,4%.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 648 человек.
Выздоровели от COVID-19 – 125 036 (+1 632) человек, дополнительно снято с наблюдения - 417.
В республике всего первично привиты от коронавируса 498 230 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 008 человек (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 155 964 человека, завершили 142 091
Фото: pixabay.com.
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