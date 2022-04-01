Общество 01.04.2022 в 10:50

В Бурятии ужесточили смягченный день назад масочный режим

Перечень мест, где нужно носить маски, расширился
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ужесточили смягченный день назад масочный режим
31 марта глава Бурятии внес изменения в указ «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением коронавирусной инфекции». Они вновь касаются масочного режима, который был серьезно смягчен днем ранее, 30 марта.

Как следует из опубликованного на сайте правительства документа, изменения расширяют перечень мест, где требование носить маски сохраняется. К озвученному ранее списку добавились автовокзалы, железнодорожные вокзалы и аэропорты. Также маски обязаны одевать зрители физкультурных и спортивных мероприятий, проходящих в закрытых спортивных сооружениях.

Напомним, 30 марта в Бурятии серьезно смягчили масочный режим. Требование носить маску сохранилось лишь при посещении:

- кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности;
- медицинских организаций;
- организаций социального обслуживания стационарного типа;
- образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, лицами, не являющимися сотрудниками данных организаций.

Фото: «Номер один»
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