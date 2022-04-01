Игорь Шутенков поздравил победителя городского конкурса «Учитель года-2022»

«Сегодня я рад поздравить вас с завершением уже традиционного ежегодного 29-го городского конкурса «Учитель года». В этом конкурсе есть победители, но я уверен, у нас нет проигравших. На площадке конкурса есть возможность обменяться опытом, показать свои разработки, инновации, поделиться опытом. Дать новый толчок развитию городского образования. Мы, конечно, тоже помогаем - за последние три года построили в городе пять новых школ и вот буквально на этой неделе открыли самую большую школу не только в Улан-Удэ или Бурятии, но и на Дальнем Востоке. Школы - это, в первую очередь, учительский коллектив. Я, как родитель, знаю, и многие мои товарищи тоже - дети хотят идти не в школу, а к учителю. А у нас в Улан-Удэ 2700 учителей, и вы ведёте за собой 67 тысяч мальчишек и девчонок. Вы взяли на себя ответственность практически каждый день сопровождать наших детей, вы воспитываете их - за что вам огромное спасибо!» - поблагодарил Игорь Шутенков.

«На первых этапах самым сложным была неизвестность. Но потом, когда ты понимаешь, что ты прошёл первый тур и второй, уже хочется добиться большего, стараешься больше. Меня поддерживала моя семья, друзья, коллеги. Ещё думаю, было сложно то, что две недели я практически не спала. Первое, что я сделаю, это высплюсь» - смеётся Наталья Геннадьевна.

Наталья Романова, учительница информатики лицея №27, представит наш город на республиканском этапе конкурса «Учитель года». Имя лучшего учителя года объявили на торжественной церемонии награждения в Городском Дворце детского юношеского творчества. Участников поздравил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков:29-й городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года» проходил с 18 марта в три тура. Конкурсанты дали открытые уроки, подготовили и провели классные часы и мастер-классы, продемонстрировали свою методическую компетентность, поделились опытом работы в формате открытого публичного выступления.За победу боролись 18 педагогов, среди них шесть учителей английского языка, три учителя географии, столько же учителей истории, два учителя начальных классов, два – русского языка и литературы, один учитель математики и один – информатики.Диплом абсолютного победителя и обладателя Гран-при Конкурса мэр города вручил учителю информатики Лицея № 27 - Наталье Геннадьевне Романовой.«Ленту победителя» передала Дымбрылова Раджана Баяровна, учитель английского языка лингвистической гимназии № 3 и абсолютный победитель городского и республиканского конкурсов профессионального мастерства «Учитель года 2021».Вместе с Натальей Романовой представят наш город на республиканском этапе конкурса «Учитель года» и дипломанты 1 и 2 степеней - учитель истории и обществознания школы № 65 Семушев Иван Николаевич и учитель русского языка и литературы школы № 60 Шарапова Лилия Викторовна. Поздравляем!- Дипломом в номинации «На пути к успеху» наградили Бачканову Анастасию Александровну, учителя географии школы №24- Дипломом в номинации «Сердце отдаю детям» наградили Буянову Наталью Викторовну, учителя русского языка и литературы школы № 56- Дипломом в номинации «Педагогический такт» наградили Цыцыкову Людмилу Антоновну, учителя английского языка школы № 18- Дипломом в номинации «Педагогическое призвание» наградили Черных Наталью Павловну, учителя истории и обществознания школы № 32- Дипломом в номинации «Педагогическая импровизация» наградили Ринчинову Елену Батоевну, учителя английского языка школы №25- Дипломом в номинации «Педагогический дебют» наградили Гусеву Татьяну Васильевну, учителя начальных классов школы № 12- В номинации «Учитель - исследователь» победила Агафонова Светлана Петровна, учитель географии школы № 40- В номинации «Учитель – практик» победила Соколова Людмила Владимировна, учитель географии школы №1- Дипломом лауреата в номинации «Учитель - новатор» наградили Гомбожапова Тимура Дашинимаевичп, учителя английского и китайского языков школы № 38!- Дипломом лауреата в номинации «Творчество без границ» наградили Кушнарева Валерия Александровича, учителя английского языка школы № 2- Дипломом лауреата в номинации «Мастер своего дела» наградили Бадмажапову Саяну Сандановну, учителя истории и обществознания школы № 51- Дипломом лауреата в номинации «Учитель – профессионал» наградили Боброву Инну Викторовну, учителя английского языка школы № 5- Дипломом лауреата в номинации «Успешный старт» наградили Миткус Ксению Вячеславовну, учителя математики школы№ 31- Дипломантом 3 степени стала учитель начальных классов школы № 44 Фёдорова Ирина Леонидовна- Дипломом 3 степени наградили учителя английского языка школы № 8 - Баинову Юлию Юрьевну!- Дипломом 2 степени наградили Шарапову Лилию Викторовну, учителя русского языка и литературы школы № 60- Дипломантом 1 степени стал учитель истории и обществознания школы № 65 Семушев Иван Николаевич