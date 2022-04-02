Соседняя Монголия привозит в Бурятию дефицитную «наличку»

Банк России с целью сокращения дефицита валюты запретил банкам продавать россиянам доллары и евро. Между тем потребность в наличных долларах в Бурятии для отдельных категорий граждан не уменьшалась, и прежде всего для эмигрантов и туристов. Ведь банковские карточки, ранее использовавшиеся туристами за границей, после западных санкций за рубежом перестали работать. Что сегодня происходит на сером рынке купли-продажи наличной валюты?В Бурятии, как и по всей стране, сложилась уникальная ситуация: рубль девальвировался, но и доллары официально купить невозможно. Но свято место пусто не бывает. Есть спрос - будет и предложение. В Улан-Удэ одним из крупных каналов поступления наличных долларов стала соседняя Монголия.- В марте в Бурятию массово приехали монголы, они выгодно продают доллары и закупаются медикаментами, оптикой, ювелирными украшениями. Эти товары хоть и подорожали, но не так сильно, как вырос в цене к рублю монгольский тугрик, - рассказывают продавцы на Центральном рынке Улан-Удэ.Напомним, пандемия омикрона завершается, и на пограничном пункте «Алтан-Булак» с начала марта началось активное перемещение в Россию монгольских туристов. Ситуация напоминает кризис 2014 года, когда обвалился рубль и монголы, пользуясь выгодным для них курсом, начали скупать в Бурятии товары массового потребления. Правда, в марте туристические потоки не столь высоки.- В Россию через международный автопереход «Кяхта – Алтан-Булак» пропускали пока только граждан Монголии, направлявшихся на лечение, а также некоторые другие категории, - сообщил источник из пограничного ведомства.Однако уже с апреля число монгольских туристов в Бурятии вырастет в разы. Российские чиновники сняли все антиковидные ограничения на перемещение через государственную границу с Монголией, и с 30 марта пассажирские перевозки на автомобильном пункте пропуска «Алтан-Булак» возобновятся.Как стало известно «Номер один», в Бурятии обсуждается возможность запуска в сутки трех официальных международных автобусов большой вместимости. С монгольской стороны может быть запущено такое же количество официальных автобусов. Соответственно, это вызовет еще больший приток так необходимой сегодня стране иностранной валюты, а в Монголии рубль снова может стать свободно-конвертируемой валютой. Ведь до пандемии монголы в основном ехали закупать товары в Бурятии с рублями. Что касается российского потока, то сдерживать поездки будет ослабление рубля к монгольскому тугрику, он подешевел в марте в полтора раза. И сегодня колеблется в диапазоне 27 - 32 тугрика за один российский рубль.Пока же основной монгольский поток в Бурятию обеспечивается регулярным рейсом авиакомпании «Хунну эйр» «Улан-Удэ - Улан-Батор». При этом курс доллара на теневом рынке столицы региона благодаря «монгольским» долларам стал более привлекательным для покупателей из Москвы. Ведь в российской столице из-за массовой эмиграции IT-специалистов и бизнесменов спрос на американскую валюту вырос гораздо сильнее, а расхождения с официальным курсом стали еще более значительными. В результате часть валютного рынка переориентировалась на московских покупателей.В самой же Монголии прибывающие туда российские туристы успели обменять большое количество рублей на доллары и монгольские тугрики. По данным монгольских СМИ, с 24 февраля по 22 марта в Монголии куплено российских рублей на 92 млн долларов. Это рекордная сумма, учитывая, что за три последних года в стране эта цифра составляла всего 30 млн долларов. При этом на фоне ослабления рубля и слухов о предстоящей смерти доллара (такие разговоры регулярно появляются по всему миру) в Монголии начали испытывать дефицит юаней. В результате монгольские банки ввели ограничения на покупку юаней, как и другой валюты. Таким образом, Монголия становится для Бурятии, и в целом для страны, воротами в мир для российской экономики и одним из каналов поступления долларов, юаней. А в перспективе западных товаров и технологий, которых Россия лишились из-за санкций. Монголию при этом Россия может использовать как посредника.Сам же валютный рынок в Бурятии все больше приобретает теневой характер. По сведениям «Номер один», объемы сделок растут, на рынок выходят запасливые и дальновидные граждане, кто с каждой зарплаты или пенсии приобретал немного долларов еще по курсу 30 рублей за доллар. Сейчас, когда наступили сложные времена, люди понемногу выгодно их реализуют. Не случайно в Улан-Удэ на валютном рынке, по словам продавцов, появились «белые» доллары. Это американские банкноты, выпущенные до 2013 года, их заменили «синие» доллары с более надежной защитой.Добавим, что над участниками купли-продажи валюты дамокловым мечом нависает ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Она предусматривает штраф в размере 75% – 100% от размера валютной операции, осуществляемой неофициально. Но если в Кремле примут решение ужесточить наказание и ликвидировать неофициальный рынок, то не исключены и полицейские облавы против «валютчиков».Тем не менее участники рынка настроены оптимистично. Ведь их клиентами часто являются сами представители госструктур, заинтересованные в диверсификации своих накоплений. К тому же чисто технически трудно поставить барьер между гигантским спросом и не менее существенным предложением, например, со стороны туристов из дружественных стран.- Даже если решат искоренить валютно-обменные операции с наличными, это будет невозможно, даже в СССР не могли справиться с «валютчиками», и теневой рынок существовал все годы до его распада, - полагает финансовый аналитик Александр Доржиев. - Туристы в любом случае будут привозить к нам валюту. Но тенденции к долларизации экономики я не вижу, более того, рубль получит распространение как средство платежа с соседними странами, например с Монголией и Казахстаном, и российская валюта получит импульс к укреплению.Александр Доржиев полагает, что у доллара не столь радужные перспективы.- Смысл хранить резервы в долларах, если их могут «заморозить», а американская валюта ослабеет, - отмечает эксперт.Тем не менее Александр Доржиев считает, что сегодня инструментов для сохранения сбережений в России, кроме фондового рынка, остается не так много. Например, цены на недвижимость даже если и будут находиться на нынешних высоких уровнях, что выглядит оптимистичным сценарием, то, учитывая галопирующую инфляцию, ее цена в реальности будет снижаться.Таким образом, наличная свободно-конвертируемая валюта, несмотря на регулярные разговоры об очередной смерти доллара, пока остается в тренде. И как инструмент сохранения сбережений, и как платежное средство для жителей Бурятии за рубежом.Дмитрий Родионов, «Номер один».