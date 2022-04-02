Под грифом «секретно»

Еще со времен СССР в Бурятии на базе предприятий были построены специальные убежища. Мы решили выяснить, в каком они сейчас состоянии, что необходимо знать о них жителям, а также каков экстренный порядок действий на случай, если в республике введут особое положение.Поколение 1970 - 1980 годов отлично помнит, как раньше устраивали массовые учения на случай войны. По сигналу тревоги даже школьники знали, где в их районе расположены бомбоубежища, куда бежать и как действовать в чрезвычайной ситуации. Однако времена изменились, и на сегодняшний день бомбоубежища отнесены к категории секретных объектов и доступны далеко не для всех. Писать об их общем количестве в республике и многих характеристиках запрещено Приказом № 17 «с» от МЧС России. И сегодняшние школьники, как и взрослое население, по большому счету понятия не имеют, куда бежать и где прятаться.В сопровождении специалистов Республиканского агентства ГО и ЧС мы посетили убежище, расположенное при одном из медучреждений города.На входе нас встречает главный врач. Проходим по коридорам лечебного корпуса больницы и движемся в сторону лестницы, ведущей в цокольный этаж. На спуске видим крутую лестницу с указателем «Убежище». Здесь нужно спуститься еще ниже, и в подвальном помещении перед нами открывают массивную металлическую дверь - непосредственно сам вход в бункер.В нем в глаза бросается множество коробок, медицинских халатов, ведер и матрацев. В мирное время помещение убежища используется как склад медицинского имущества, что не запрещено законом. В случае объявления военного положения медперсоналу дается шесть часов на то, чтобы очистить помещение от лишних вещей и привести его в состояние готовности.- Бомбоубежище располагается в подвальном помещении, непосредственно под лечебным корпусом, вместимость – 240 человек при нормативе 0,5 кв. м на человека. Общая площадь - 540 кв. м, система канализации - центральная, как и система энергоснабжения, на случай аварийного освещения предусмотрена дизельная электростанция, - рассказал главный врач.Как добавляет начальник отдела мероприятий Республиканского агентства ГО и ЧС Анатолий Погодаев, в убежище предусмотрен специальный резервный источник питания. В случае экстренной ситуации при отключении общего питания он позволит оказывать помощь лежачим пациентам. Само убежище при больнице предназначено для укрытия нетранспортабельных больных, а также их обслуживающего медперсонала.- В данном убежище предусмотрены два режима вентиляции. Первый режим предназначен для случая, если внешний воздух не заражен и ничем не загрязнен – его можно подавать для укрываемых напрямую извне. В случае если у нас воздух заражен или загрязнен, тогда вентиляция включается через специальные фильтры-поглотители. Тогда подаваемый воздух проходит сквозь фильтры и, уже очистившись, будет направлен в помещение для укрываемых, - рассказал Жаргал Дагбаев, начальник отдела ГО и защиты населения ГУ МЧС России по Республике Бурятия.Больницу построили в советское время, как и, соответственно, подвальное помещение с бомбоубежищем. При этом, как ранее писал «Номер один», с 90-х годов государство не несет ответственности за состояние убежищ. Это стало прямой обязанностью предпринимателей, а в нашем случае руководства больницы. Бункеры должны размещаться на производствах, которые продолжат работать в случае войны: заводы, больницы, военные госпитали и т. д.- Сейчас идет вопрос о разработке проектно-сметной документации и выделении средств на строительство нового корпуса, а под ним дополнительно планируется такое же убежище. Здесь не так много вещей, за шесть часов мы в силах будем все это устранить. В наше время непозволительной роскошью было бы такое большое помещение не использовать, - отмечает главврач.В убежище предусмотрено обеспечение питьевой водой: общий емкостный показатель - 1620 куб. м. В целом все бомбоубежища, имеющиеся на территории Бурятии, в основном предназначены для укрытия работников предприятий с непрерывным циклом работы, а также тех, чью деятельность нельзя прекратить в случае военного положения. В настоящее время возникает вопрос, что делать тем людям, кто не работает на подобных предприятиях, то есть большинству населения республики? И если местонахождение бомбоубежищ засекречено, то как остальному населению действовать в случае угрозы?Анатолий Погодаев объясняет, для того чтобы разобраться в этом, необходимо немного окунуться в теорию. Всю деятельность работы органов ГО и ЧС можно разделить на несколько этапов. Первый условно назовем «мирное время», второй – «угрожаемый период», а третий – непосредственно «начало военных действий».- Что такое угрожаемый период: в зависимости от масштаба, особенностей возникновения и прогноза существующих угроз и опасностей для государства может наступить этот период. Он вводится по решению правительства Российской Федерации. И может длиться от полугода и более, до определенного момента, когда по решению правительства объявляется эвакуация при условии существенных угроз для существования государства или для отдельных его субъектов. В этот период как раз проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения, создания необходимых условий для повышения боевой готовности и т. д. – объясняет Анатолий Погодаев.То есть при наступлении угрожаемого периода государство в первую очередь должно обеспечить безопасность населения – эвакуировать его в безопасные районы. И на это отводится не менее шести месяцев.- Эвакуации подлежит все население, за исключением тех, кто подлежит призыву в Вооруженные силы или имеет бронь для работы в соответствующих организациях и на предприятиях. Тогда речь идет либо об общей эвакуации, либо частичной. Частичная эвакуация проводится в отношении нетрудоспособного и не занятого напроизводстве населения: это дети, учителя, пенсионеры и т. д. Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. То есть большая часть людей города. Бомбоубежища изначально предназначены только для определенной категории людей – работников предприятий, а в случае с нашей больницей – нетранспортабельных больных и обслуживающего медперсонала. То есть тех людей, кто останется на территории города, - объясняет сотрудник ГО и ЧС.Для того чтобы эвакуировать население, определяются так называемые безопасные районы. Это делается исходя из расчетов: нужно учесть количество эвакуируемых жителей и возможности муниципального образования, которое их принимает. Все эти решения принимает правительство субъекта РФ. А что если эвакуировать людей необходимо немедленно?Как отмечает Анатолий Погодаев, экстренная эвакуация может быть проведена как в мирное, так и в военное время. Если говорить о мирном времени – это угроза техногенных или природных катастроф, а именно пожаров, землетрясений либо наводнения. И, как уверяет специалист, это наиболее вероятно в сравнении с военной угрозой. Возьмем пример – пожар. Для того чтобы работники организаций и остальное население могли укрыться, будет дана команда, согласно распоряжению правительства или администрации города, по приведению защитных сооружений в готовность к приему эвакуируемых: выставят специальные указатели, через средства массовой информации опубликуют адреса защитных сооружений, а также места укрытия в подземном пространстве: в подземных автопарковках, подвалах домов, подземных переходах и т. д.- Экстренная эвакуация также возможна при условии внезапного нападения противника, но в сложившееся время в сложившейся обстановке при всех возможностях разведданных, наличии технических средств это маловероятно и практически невозможно. Если применить эту ситуацию к нашей республике, к нашему городу, у нас экстренная ситуация скорее может возникнуть при техногенных или природных катастрофах, так как Улан-Удэ отнесен к сейсмически опасной зоне. Также все помнят, как несколько лет назад подобная катастрофа была на Левом Берегу – наводнение. На этот случай в нашей стране принят порядок эвакуации населения, - объясняет Погодаев.Как считает сотрудник ГО ЧС, в настоящее время население Бурятии имеет больше шансов столкнуться с природными катастрофами, нежели с военными. По словам Анатолия Погодаева, сейчас практически невозможно получить внезапный боевой удар, из-за чего всем жителям придется в панике искать укрытия. Якобы перед любым военным положением всегда должен быть длительный угрожающий период, во время которого все успеют подготовиться. Поэтому и нет необходимости разглашать данные об убежищах в мирное время. Ведь основному населению предстоит незамедлительная эвакуация.Остается надеяться, что эксперты правы в этом вопросе и республика на самом деле будет готова к любым, даже чрезвычайным ситуациям.Эржена Мансорунова, «Номер один».