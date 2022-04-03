В Улан-Удэ дом признали аварийным по ошибке

Сейчас юристы мэрии работают над документами по отмене прошлого распоряжения администрации города. Суть распоряжения – признание дома по улице Гвардейской, 8, аварийным и подлежащим сносу. «Номер один» разбирался в последствиях одной большой ошибки.Юристы мэрии города Улан-Удэ работают над документами по отмене распоряжения администрации города Улан-Удэ (№1276-р от 25 декабря 2020 г.) Распоряжение основывалось на документе, признанном в ходе длительной судебной баталии незаконным – недавно вступило в силу решение Железнодорожного райсуда, рассматривавшего скандальную ситуацию с домом. Дом находится в микрорайоне ЛВРЗ, невдалеке от улиц Комсомольской, Буйко.По мере готовности материалов мэр Игорь Шутенков отменит свое былое распоряжение. Об этом «Номер один» официально сообщили в муниципалитете. С одной стороны, ситуация вышла очень некрасивая для столицы Бурятии. Но с другой – это поучительная и вдохновляющая история борьбы простых горожан за свои интересы. «Номер один» рассказывал читателям о ее начале.Напомним суть конфликта. Муниципалитет признал дом, где живут немало людей, аварийным и подлежащим сносу. Решение стало для многих неожиданностью.Отметим, в доме есть несколько муниципальных квартир. Комитет по управлению имуществом и землепользованию (КУИ) мэрии города выдвинул инициативу признать дом аварийным. По заказу КУИ строение обследовал индивидуальный предприниматель Барский И. М. (исследование технического состояния провел эксперт В. Б. Чимитдоржин).Заключение представили на созванном заседании межведомственной комиссии, рассматривающей дома на предмет признания их аварийными. Она состоит из чиновников разных структур мэрии и выносит решение - есть основания для этого или нет.С опорой на поступившее заключение комиссия «приговорила» дом по улице Гвардейской, 8, к сносу. Доверившись решению комиссии, мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал соответствующее распоряжение.Жизнь показала, что эта цепочка событий оказалась одним большим проколом. Как вышло, что чиновничья межведомственная комиссия «подставила» мэра? Не была ли «подстава» умышленной? Понесут ли члены комиссии какое-нибудь наказание? Возможно, ее персональный состав будет пересмотрен? Тут есть ряд резонных вопросов.Первый «звонок» для чиновников «прозвенел» в Железнодорожном райсуде, куда обратилась одна из возмущенных собственников квартир. Суд первой инстанции признал заключение межведомственной комиссии об имеющихся основаниях для признания дома аварийным и подлежащим сносу незаконным.Судья Татьяна Алтаева в ходе того процесса тщательно изучила работу эксперта г-на Чимитдоржина и усмотрела в ней значимые недоработки.В зале суда говорили, что обследование не проведено в полном объеме. Один из череды упреков - приведенные выводы и фотографии касаются в основном помещений центрального блока, а деревянная часть дома осталась без должного изучения (дом состоит из трех блоков: центрального и двух пристроенных деревянных «крыльев»). Были неясности по фундаменту, физическому износу конструкций, наличию проседания стен, существованию грибка, уровню влажности и т. д.Фемида отказалась считать техзаключение ИП Барский И. М. соответствующим требованиям допустимости и достаточности.По поводу поведения городской межведомственной комиссии указано, что та могла вызвать эксперта для дачи разъяснений или самостоятельно назначить дополнительные обследования и испытания по дому по улице Гвардейской, 8.«Это в данном случае являлось необходимым, однако не сделано», - подчеркнул суд.Чтобы вынести четкое решение, суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу. О ней ходатайствовала истец. Эксперт БТИ не нашел оснований для провозглашения дома аварийным и нуждающимся в сносе. И решение комиссии «рухнуло».Среди жильцов подозревают, что за их дом целенаправленно взялись, так как на эти места «положила глаз» некая строительная фирма, задумавшая очистить земельный участок и возвести жилой комплекс. Это привлекательное место, не какая-то окраина. Однако доказательств этого нет, поэтому мы не будем утверждать, что муниципальные чиновники за спиной мэра и народа вступили в заговор со строительным бизнесом. Никто не возражает против сноса советских домов и возведения современных высоток. Но степень аварийности надо оценивать всесторонне, по справедливости.Второй «звонок» «прозвенел» в Верховном суде республики, где межведомственная комиссия пыталась отменить вердикт. В апелляционной жалобе комиссия даже заявила о необходимости назначить… еще одну экспертизу.Но районное решение устояло, просьбу об очередной экспертизе отклонили. Конечно, можно пытаться обжаловать и дальше. Никто не отнимает у городской комиссии права в ближайшие полгода подать кассационную жалобу. А потом, возможно, обратиться даже в Москву.Однако, как отметил «Номер один» юрист Алексей Жербахан, представлявший сторону истца, на сегодня решение Железнодорожного райсуда вступило в законную силу.Маховик начинает раскручиваться в обратную сторону. О первом последствии мы сказали в начале статьи. Лишившись опорного заключения межведомственной комиссии, «повисло» в воздухе и соответствующее распоряжение мэра.Затем власти восстановят «реабилитированный» многоквартирный дом в республиканской программе капитального ремонта и жильцам вновь начнут начислять ежемесячные капвзносы.Поработают и с ИП Барский И. М. С него попытаются взыскать назад в бюджет деньги, выплаченные за экспертизу, «рухнувшую» в двух инстанциях. Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации города Улан-Удэ обратится в суд, сообщили нашему изданию в мэрии.Правда, как пояснили в мэрии, для включения ИП в Реестр недобросовестных поставщиков оснований нет. Зато чиновники обещают провести выборочную проверку технических заключений предпринимателя, ранее выданных им по другим домам города Улан-Удэ.Но самое главное - граждане смогут запустить процесс приватизации земельного участка, на котором расположен дом, а также придомовой территории. Для жителей домов барачного типа, находящихся в привлекательных местах столицы, это критически важно.Когда такие дома объявляют аварийными и сносят, собственники квартир получают компенсации за жилье. Учитывая износ барака, выплачиваются такие суммы, на которые люди не смогут купить себе достойное жилье в городе Улан-Удэ.Но если, кроме квартиры, гражданин имеет в собственности также кусок домовой земли, то у него будут вынуждены выкупить и землю. По словам юриста Алексея Жербахана, в хороших местах компенсация за землю может оказаться больше компенсации за квартиру. Ведь с каждым годом барачное жилье теряет потребительскую ценность, а ценность земли растет.Ранее юрист уже рассказывал читателям «Номер один», как правильно решить указанный вопрос. Напомним об этом. Главное, не опоздать. Не ждать, когда барак провозгласят аварийным и подлежащим сносу.Следует сделать два шага. Первый – официально отмежевать границы земельного участка, поставить его на кадастровый учет в Росреестре. Зачастую это по графику делает муниципалитет за счет бюджета. После этого участок перейдет в общедолевую собственность всех, кто имеет в собственности квартиры (помещения) в доме.- Второй шаг – провести в доме общее собрание собственников и принять решение о размере доли земельного участка каждого собственника. Земельный участок делится пропорционально площади квартир в доме, которыми граждане владеют. С этого момента становится ясно, на кого сколько земли приходится. Это снова регистрируется в Росреестре. Потом каждый сможет получить выписку, что кроме квартиры в бараке ему также принадлежит конкретная доля участка, - пояснял Алексей Жербахан.Он подчеркивает, что не надо останавливаться на первом шаге. Следует обязательно делать и оформление долей. Получив в собственность долю участка, жилец, конечно, начинает платить земельный налог.Петр Санжиев, «Номер один».