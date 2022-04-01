Бурятии в четыре раза увеличено финансирование на тушение лесных пожаров

В Бурятии завершается подготовка к пожароопасному сезону. В нынешнем году на мероприятия по охране лесов от пожаров из средств федерального бюджета запланировано 761,4 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. На тушение лесных пожаров финансирование увеличено в четыре раза и составляет 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Хочу поблагодарить и Федеральное агентство лесного хозяйства, и министерство природных ресурсов, и правительство РФ за постоянную поддержку, за то, что в последние годы выделяется такое финансирование. Благодаря этому, мы существенно обновили и увеличили парк специализированной техники. На этот год практически в два раза увеличено финансирование Бурятии и в целом регионам Дальнего Востока. И это дает нам основание для того, чтобы более эффективно бороться с пожарами, и, безусловно, накладывает на нас ответственность. И теперь сказать, что нам денег не хватило - такого аргумента уже не будет, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.В рамках рабочей поездки в Бурятию глава Рослесхоза Иван Советников проверил готовность сил и средств республики к пожароопасному сезону. По словам Ивана Советникова, для увеличения финансирования есть определенные основания.«Если говорить о Бурятии, то было принято решение удвоить финансирование, поскольку площадь региона довольна обширна, огнеопасных точек много и, конечно, работы по тушению лесных пожаров должны соответствующим образом финансироваться. Учреждениям республики, в том числе Забайкальской авиабазе, переданы новые лесопожарные машины, которые будут использованы в борьбе с огнем. Всего за три года реализации нацпроекта «Экология» в Бурятию поступило более 150 единиц лесопожарной техники. Часть дополнительного выделенных средств пойдет на увеличение количества десантников-пожарных и парашютистов-пожарных. Заслуга республики в том, что ведется не просто набор людей, а также их профессиональное образование для тушения лесных пожаров. Подобран преподавательский состав, получены соответствующие образовательные лицензии», - сказал Иван Советников.Кроме того, увеличен бюджет на наземный мониторинг пожарной опасности в лесах, по сравнению с прошлым годом прирост составил 169%, что соответствует 53,8 млн рублей На 44% - до 161 млн рублей - выросло финансирование авиамониторинга пожарной опасности в лесах. Из регионального бюджета на содержание материально-технической базы в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах предусмотрено 36,8 млн рублей.Для предотвращения возгораний в лесах будет сформировано около 600 патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных группы. В круглосуточном режиме продолжают работать 30 камер видео-мониторинга «Лесохранитель», которые охватывают более 6 млн гектаров лесов. Оборудовано 109 наблюдательных постов, подготовлены маршруты наземного патрулирования общей протяженностью более 7 тыс км.Всего в Бурятии к тушению лесных пожаров могут быть привлечены 3351 человек и 1440 единиц техники.Фото: egov-buryatia.ru