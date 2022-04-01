О банковских вкладах

Оюна Банзаракцаева, Улан­-Удэ.

1. Начиная с 9 марта и до 9 сентября 2022 года Центральный банк РФ в рамках своих полномочий установил временные правила для проведения операций по выдаче гражданам их валютных вкладов (ст. 4 Закона № 86­ФЗ, публикация с официального сайта ЦБ РФ). Вкладчик может снять со своего счета в наличной валюте не более 10 тыс. долларов США. Остальные деньги выдаются в рублях по рыночному курсу валют на день выплаты.Если вклады открыты в разных банках, то ограничение в 10 000 долларов США действует для каждого банка. В течение полугода со счета будут выдавать только доллары США, даже если вклад открыт в другой валюте. При этом условия вкладов не меняются, а все средства граждан на валютных счетах по­прежнему хранятся и учитываются в той валюте, в которой открывался вклад.2. Теперь банки обязаны выдавать прокурорам справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц в рамках проверки сведений о доходах государственных, муниципальных служащих и иных работников, которые обязаны ежегодно декларировать свое имущество — в том числе сведения будут предоставляться по счетам их супруга и несовершеннолетних детей (Закон от 06.03.2022 № 44­ФЗ). Это произошло в связи с изменением законодательства о противодействии коррупции.3. Теперь банкам по закону разрешается до конца этого года открывать вклад или счет в иностранной валюте гражданам, которые переводят свои деньги (в валюте) из банка, попавшего под зарубежные санкции. Личное присутствие клиента (или его представителя) в банковском офисе не требуется, если банк, из которого переводятся деньги, передаст данные об идентификации такого гражданина. Денежный перевод происходит после письменного согласия клиента на использование его персональных данных при проведении идентификации (Закон от 08.03.2022 № 46­ФЗ).4. Принят закон о новых кредитных каникулах для граждан (Закон № 46­ФЗ). В любое время до 30 сентября 2022 года заемщики по кредитам, взятым до 1 марта этого года (в том числе и ипотечным), могут обратиться в свой банк с заявлением о приостановлении исполнения своих обязательств по выплате кредита на срок до шести месяцев (ст. 6 Закона № 106­ФЗ).При этом должны выполняться три условия:• сумма взятого кредита не превышает максимум, установленный Правительством РФ (ПП РФ от 03.04.2020 № 435). Для потребительских кредитов это не более 250 тыс. рублей, для ипотечных кредитов Дальневосточного федерального округа — 3 млн рублей (для Москвы максимум составляет 4,5 млн рублей);• доход заемщика снизился по сравнению с предыдущим годом более чем на 30%;• на момент подачи заявления по кредиту не действует льготный период, предоставленный в связи с тяжелой жизненной ситуацией (ст. 6.1–1 Закона № 353­ФЗ).Если эти обстоятельства подтверждаются, банк должен уточнить график платежей по кредиту на шесть месяцев, если заемщик не заявил о меньшем сроке. В течение этого времени гражданин может не платить по кредиту, а банку запрещено начислять за это неустойки и штрафы, требовать досрочного возврата кредита или обращать взыскание на заложенную недвижимость. Что касается процентов за пользование кредитными средствами, то они продолжают начисляться и в течение льготного периода.Только для потребительских кредитов предусмотрено снижение процентов на это время — до уровня 2/3 среднерыночного значения полной стоимости кредита, утвержденного ЦБ РФ (то есть проценты идут, но по сниженной ставке).Для ипотечных кредитов проценты начисляются согласно условиям договора. Таким образом, кредитные каникулы — это лишь отсрочка по выплате кредита, но не списание долга.• Совет директоров ЦБ РФ может принимать решение о временном снятии ограничений по предельной стоимости потребительских кредитов, выдаваемых гражданам (Закон № 46­ФЗ). То есть на определенное время банкам могут предоставить полную свободу по установлению процентных ставок и прочих обязательных платежей по выдаваемым кредитам.