Общество 01.04.2022 в 14:32

Забайкалец изобрел не имеющую аналогов ветро-солнечную электростанцию

Специалист в сфере аэродинамики и физики Георгий Герасимов уверен в будущем своего изобретения
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Забайкалец изобрел не имеющую аналогов ветро-солнечную электростанцию
В Забайкалье специалист в сфере аэродинамики и физики Георгий Герасимов изобрел ветро-солнечную электростанцию. По его словам, аналогов этому изобретению в мире еще нет. Об этом рассказал телеканал ГТРК-Чита.

«Сегодня актуальные изобретения, которые, на мой взгляд, должны быть внедрены и приносить пользу, – это ветро-солнечные электростанции. Предложенный мной вариант по результатам патентных исследований показывает, что нигде в мире такого нет», - сказал Георгий Герасимов.

Изобретение Георгия Герасимова соединяет два в одном – поглощает и солнечные лучи, и потоки воздуха. Уникальность этой ветро-солнечной электростанции – в особо эффективном дефлекторе (вытяжное устройство, устанавливаемое на конце наружной части трубы (шахты) чаще всего для отсоса загрязнённого во-здуха из различных помещений, а также ж.-д. вагонов. Иногда Д. служат для подачи воздуха в помещения, например на судах. Действие Д. основано на использовании энергии обдувающего его потока воздуха (ветра) , который действует по принципу воронки для забора воздуха. Его также изобрел забайкалец.

Всего авторских разработок у Георгия Герасимова около десяти.

«Забайкальская продукция будет всемирно известной», - считает Георгий Герасимов. Для этого, по его мнению, в регионе необходимо создать центр инноваций, куда могли бы обращаться изобретатели, проводить опыты и с уже проработанным проектом внедрять разработки в производство.

Ранее сообщалось, что создание ассоциации производителей Забайкалья поможет смягчить влияние санкций. А биржа импортозамещения и размещения заказов поможет производственным компаниям Забайкалья.



Фото и видео: ГТРК-Чита
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