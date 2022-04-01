Забайкалец изобрел не имеющую аналогов ветро-солнечную электростанцию

Ранее сообщалось, что создание ассоциации производителей Забайкалья поможет смягчить влияние санкций. А биржа импортозамещения и размещения заказов поможет производственным компаниям Забайкалья.









В Забайкалье специалист в сфере аэродинамики и физики Георгий Герасимов изобрел ветро-солнечную электростанцию. По его словам, аналогов этому изобретению в мире еще нет. Об этом рассказал телеканал ГТРК-Чита.«Сегодня актуальные изобретения, которые, на мой взгляд, должны быть внедрены и приносить пользу, – это ветро-солнечные электростанции. Предложенный мной вариант по результатам патентных исследований показывает, что нигде в мире такого нет», - сказал Георгий Герасимов.Изобретение Георгия Герасимова соединяет два в одном – поглощает и солнечные лучи, и потоки воздуха. Уникальность этой ветро-солнечной электростанции – в особо эффективном дефлекторе (вытяжное устройство, устанавливаемое на конце наружной части трубы (шахты) чаще всего для отсоса загрязнённого во-здуха из различных помещений, а также ж.-д. вагонов. Иногда Д. служат для подачи воздуха в помещения, например на судах. Действие Д. основано на использовании энергии обдувающего его потока воздуха (ветра) , который действует по принципу воронки для забора воздуха. Его также изобрел забайкалец.Всего авторских разработок у Георгия Герасимова около десяти.«Забайкальская продукция будет всемирно известной», - считает Георгий Герасимов. Для этого, по его мнению, в регионе необходимо создать центр инноваций, куда могли бы обращаться изобретатели, проводить опыты и с уже проработанным проектом внедрять разработки в производство.Фото и видео: ГТРК-Чита