В Улан-Удэ площадь Революции снова придется подлатать

На днях жители Улан-Удэ в соцсетях опубликовали видео разрушения бетонного ограждения саженцев клена на площади Революции 1905 года, которая была реконструирована в прошлом году. На место выехали специалисты Комитета городского хозяйства.- В ходе осмотра установлено, что данный случай является гарантийным. Подрядной организации уже предъявлены требования об устранении разрушений, - сообщил председатель КГХ Улан-Удэ Сергей Гашев.Как отметили в мэрии, все объекты, реализуемые по проекту «Формирование комфортной городской среды», находятся на гарантии. Ее срок 5 лет. На сегодня подрядная организация ООО «Байкалстрой-1» приступила к устранению нарушений.- В рамках гарантийных обязательств мы предложили улучшение ограждения, оно будет металлическое. Имеющееся ограждение разрушилось из-за того, что бетон набрал влагу. Вместо бетонного кольца мы сделаем металлический обруч, - рассказал руководитель «Байкалстрой-1» Евгений Дамдинов.Подрядчику дан срок до 11 апреля, чтобы полностью устранить все выявленные нарушения.Фото: мэрия Улан-Удэ