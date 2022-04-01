Общество 01.04.2022 в 16:11

В Улан-Удэ площадь Революции снова придется подлатать

Сделанные там бетонные ограждения саженцев уже разрушились
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ площадь Революции снова придется подлатать
На днях жители Улан-Удэ в соцсетях опубликовали видео разрушения бетонного ограждения саженцев клена на площади Революции 1905 года, которая была реконструирована в прошлом году. На место выехали специалисты Комитета городского хозяйства.
 
- В ходе осмотра установлено, что данный случай является гарантийным. Подрядной организации уже предъявлены требования об устранении разрушений, - сообщил председатель КГХ Улан-Удэ Сергей Гашев.
 
Как отметили в мэрии, все объекты, реализуемые по проекту «Формирование комфортной городской среды», находятся на гарантии. Ее срок 5 лет. На сегодня подрядная организация ООО «Байкалстрой-1» приступила к устранению нарушений.
 
- В рамках гарантийных обязательств мы предложили улучшение ограждения, оно будет металлическое. Имеющееся ограждение разрушилось из-за того, что бетон набрал влагу. Вместо бетонного кольца мы сделаем металлический обруч, - рассказал руководитель «Байкалстрой-1» Евгений Дамдинов.

Подрядчику дан срок до 11 апреля, чтобы полностью устранить все выявленные нарушения.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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