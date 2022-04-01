Общество 01.04.2022 в 16:35

Житель Улан-Удэ едва заживо не сжег племянника, отказавшего в деньгах на спиртное

Старший родственник поджег свою и соседнюю квартиры, но 19-летний юноша успел проснуться
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Житель Улан-Удэ едва заживо не сжег племянника, отказавшего в деньгах на спиртное
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в «покушении на убийство с особой жестокостью» и в «умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый проживал в квартире деревянного дома на улице Мира в Улан-Удэ. Остальные три квартиры в этом доме давно пустовали. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Незадолго до происшествия к нему из деревни переехал жить 19-летний племянник, поступивший на военную службу по контракту в расположенную неподалеку воинскую часть.

В течение 30 мая 2021 года обвиняемый распивал алкогольные напитки, а вечером стал просить у вернувшегося с работы родственника деньги для приобретения очередной порции спиртного. Однако молодой человек ответил отказом, ушел в свою комнату и лег спать.

Мужчина, затаив злобу, выждал время, убедился, что племянник заснул, после чего поджег в квартире тюль и одежду. Затем злоумышленник вышел на улицу и поджег кучу мусора в тамбуре соседней квартиры. Огонь разгорелся и стал распространяться по деревянным конструкциям дома.

Однако мужчине не удалось до конца реализовать свой преступный умысел на убийство родственника, так как, почувствовав запах дыма, потерпевший успел проснуться. Он вызвал пожарных, после чего самостоятельно стал тушить возгорание. От огня существенно пострадала соседняя квартира, владельцам которой причинен значительный ущерб на общую сумму более полумиллиона рублей.      

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru/Обвиняемый в ходе проверки его показаний на месте происшествия

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