Общество 01.04.2022 в 16:47

Раздел о Бурятии появится на единой площадке бронирования отелей

Отечественный турсервис Russpass станет полноценной площадкой бронирования отелей по всей России
A- A+
Текст: Номер один
Раздел о Бурятии появится на единой площадке бронирования отелей
Туристический сервис Russpass станет полноценной площадкой по бронированию отелей по всей России, с апреля на сайте организуют прямые продажи, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Раздел о Бурятии также будет размещен на портале, отметили в пресс-службе правительства республики.

«При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия пять процентов. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру, ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы», — рассказала Сергунина.

Как сообщает пресс-служба Мостуризма, сотрудничество с крупной отечественной платформой позволит операторам рынка своевременно управлять номерным фондом, тарифами и продажами. Чтобы представить свою гостиницу в сервисе, уже сейчас достаточно подать заявку и принять онлайн-оферту.

После присоединения гостиниц к Russpass им станут доступны инструменты для продвижения своего продукта. Например, бесплатная интеграция в рекламные кампании сервиса.

В пресс-службе Мостуризма отметили, что уже подписаны договоры с рядом отелей Москвы и других регионов страны.

«На Russpass уже разработаны готовые маршруты по восьми городам России с включенными в них отелями. Также путешественники смогут добавлять гостиницы в маршрут и строить его от места проживания до интересных локаций — музеев, ресторанов и достопримечательностей», — рассказали в пресс-службе.

Фото: baikalplaza.com
Теги
гостиницы бронирование система

Все новости

В Бурятии капитально отремонтируют 6 км трассы у границы с Монголией
01.04.2022 в 17:41
Артисты из Бурятии выступают перед земляками в госпиталях Крыма, ДНР и ЛНР
01.04.2022 в 17:40
Раздел о Бурятии появится на единой площадке бронирования отелей
01.04.2022 в 16:47
Житель Улан-Удэ едва заживо не сжег племянника, отказавшего в деньгах на спиртное
01.04.2022 в 16:35
В Улан-Удэ площадь Революции снова придется подлатать
01.04.2022 в 16:11
Жителя Бурятии оштрафовали за поджог сухой травы
01.04.2022 в 14:41
Забайкалец изобрел не имеющую аналогов ветро-солнечную электростанцию
01.04.2022 в 14:32
В Бурятии на пожаре погиб пожилой мужчина
01.04.2022 в 14:13
Жительница Улан-Удэ попалась на мошенничестве с бассейнами
01.04.2022 в 12:32
О банковских вкладах
01.04.2022 в 11:48
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
В Бурятии капитально отремонтируют 6 км трассы у границы с Монголией
Работы уже начались, их завершат осенью 2023 года
01.04.2022 в 17:41
Артисты из Бурятии выступают перед земляками в госпиталях Крыма, ДНР и ЛНР
Военнослужащие поют гимн Бурятии вместе с музыкантами и благодарят их за приезд в зону спецоперации
01.04.2022 в 17:40
Житель Улан-Удэ едва заживо не сжег племянника, отказавшего в деньгах на спиртное
Старший родственник поджег свою и соседнюю квартиры, но 19-летний юноша успел проснуться
01.04.2022 в 16:35
В Улан-Удэ площадь Революции снова придется подлатать
Сделанные там бетонные ограждения саженцев уже разрушились
01.04.2022 в 16:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru