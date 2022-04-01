Раздел о Бурятии появится на единой площадке бронирования отелей

Туристический сервис Russpass станет полноценной площадкой по бронированию отелей по всей России, с апреля на сайте организуют прямые продажи, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Раздел о Бурятии также будет размещен на портале, отметили в пресс-службе правительства республики.«При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия пять процентов. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру, ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы», — рассказала Сергунина.Как сообщает пресс-служба Мостуризма, сотрудничество с крупной отечественной платформой позволит операторам рынка своевременно управлять номерным фондом, тарифами и продажами. Чтобы представить свою гостиницу в сервисе, уже сейчас достаточно подать заявку и принять онлайн-оферту.После присоединения гостиниц к Russpass им станут доступны инструменты для продвижения своего продукта. Например, бесплатная интеграция в рекламные кампании сервиса.В пресс-службе Мостуризма отметили, что уже подписаны договоры с рядом отелей Москвы и других регионов страны.«На Russpass уже разработаны готовые маршруты по восьми городам России с включенными в них отелями. Также путешественники смогут добавлять гостиницы в маршрут и строить его от места проживания до интересных локаций — музеев, ресторанов и достопримечательностей», — рассказали в пресс-службе.Фото: baikalplaza.com