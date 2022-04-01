В Бурятии капитально отремонтируют 6 км трассы у границы с Монголией

«В ходе проведения работ предусмотрена полная замена существующего дорожного покрытия и водопропускных труб, уширение насыпи земляного полотна. Верхний слой покрытия выполнят из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Помимо основного комплекса работ по устройству дорожной одежды и укреплению обочин, дорожники нанесут горизонтальную разметку, установят новые дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, а также сигнальные столбики», - сообщили в «Южном Байкале».





Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», в Бурятии капитально отремонтируют 6-километровый участок федеральной трассы А-333 (с 210-го по 216-й км) в Тункинскому районе. Он ведет к двустороннему автомобильному пункту пропуска «Монды – Ханх» на границе с Монголией.В настоящее время дорожники приступили к подготовительным работам. На участке уже установлены временные дорожные знаки, предупреждающие водителей о производстве строительно-монтажных работ, снято барьерное ограждение.Работы планируется завершить осенью 2023 года.Фото: Упрдор «Южный Байкал»