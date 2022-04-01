В Бурятию назначен новый замминистра МВД

Министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов представил личному составу нового руководителя Следственного управления республиканского МВД, сообщила пресс-служба ведомства.Приказом МВД России от 24 марта 2022 года на должность заместителя министра – начальника Следственного управления МВД по Республике Бурятия назначен полковник юстиции Михаил Юрьевич Шеховцов.До назначения в республику Михаил Шеховцов занимал должность заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Орловской области. В органах внутренних дел служит с 2004 года, награжден ведомственными наградами.Глава ведомства поздравил Михаила Шеховцова с назначением и прибытием в республику, и выразил уверенность в плодотворной совместной работе. В ответном слове вновь назначенный руководитель поблагодарил министра и личный состав за оказанное доверие.Фото: МВД по Бурятии