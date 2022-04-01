Общество 01.04.2022 в 19:19

В Бурятии жизни мальчика с ножевым ранением ничего не угрожает

Его состояние тяжелое, но параметры жизнедеятельности стабильны - минздрав
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Текст: Номер один
В Бурятии жизни мальчика с ножевым ранением ничего не угрожает
Глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова на своей странице «ВКонтакте» рассказала о состоянии мальчика с ножевым ранением, перевезенного в Улан-Удэ из Баргузинского района.

«Накануне нам сообщили о маленьком пациенте, поступившем в Баргузинскую ЦРБ с тяжелой травмой. Мы сразу взяли ситуацию на особый контроль. Немедленно было принято решение о направлении специализированной бригады отделения санитарной авиации Центра медицины катастроф в составе двух детских хирургов и анестезиолого-реанимационной бригады.

Авиамедицинская бригада вылетела на вертолете Ми-8 в Баргузинский район. По прибытию бригадой выполнена операция. После стабилизации пациента в послеоперационном периоде, его сегодняшней ночью доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, состояние тяжелое, но параметры жизнедеятельности стабильны. Благодарю детских хирургов Зарьяна Цыренова, детского хирурга Елизавету Барганжапову, детского реаниматолога Туяну Абашееву, медицинскую сестру Елену Лазареву за оперативную и слаженную работу и высокий профессионализм!».

Как сообщал «Номер один», в Баргузинскую центральную районную больницу 31 марта поступил 4-летний ребенок с колото-резаным ранением брюшной полости, которое он получил при игре с кухонным ножом у себя дома. По этому факту следственным органом проводится процессуальная проверка, которая прокуратурой республики взята на контроль, сообщили в надзорном органе.

Будут проверены условия жизни и воспитания ребенка. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Фото: ВКонтакте
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