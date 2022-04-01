В Бурятии автоинспекторы провели в День смеха акцию «Не дрова везешь!»

В Бичурском районе Бурятии в День смеха сотрудники ГИБДД провели шуточную акцию «Не дрова везешь». Автоинспекторы подошли с юмором к вопросу безопасности пассажиров в транспортном средстве.Как сообщили в республиканском МВД, чтобы привлечь внимание водителей к теме соблюдения ПДД при перевозке пассажиров они сделали необычные сувениры в виде охапки дров. Во время проведения акции стражи порядка вручали поделки автомобилистам и напоминали, что все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а малыши – находиться в детских удерживающих устройствах.Сами автомобилисты с улыбкой реагировали на сувениры автоинспекторов и признались, что такой необычный подход действительно им запомнится, а охапки дров станут талисманом в машине, напоминающем о жизни и здоровье близких.Фото: МВД по Бурятии