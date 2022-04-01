Общество 01.04.2022 в 19:34

В Бурятии автоинспекторы провели в День смеха акцию «Не дрова везешь!»

Они напоминали о безопасности пассажиров, вручая водителям сувенирные охапки дров
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Текст: Номер один
В Бурятии автоинспекторы провели в День смеха акцию «Не дрова везешь!»
В Бичурском районе Бурятии в День смеха сотрудники ГИБДД провели шуточную акцию «Не дрова везешь». Автоинспекторы подошли с юмором к вопросу безопасности пассажиров в транспортном средстве.

Как сообщили в республиканском МВД, чтобы привлечь внимание водителей к теме соблюдения ПДД при перевозке пассажиров они сделали необычные сувениры в виде охапки дров.  Во время проведения акции стражи порядка вручали поделки автомобилистам и напоминали, что все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а малыши – находиться в детских удерживающих устройствах.

Сами автомобилисты с улыбкой реагировали на сувениры автоинспекторов и признались, что такой необычный подход действительно им запомнится, а охапки дров станут талисманом в машине, напоминающем о жизни и здоровье близких.

Фото: МВД по Бурятии
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