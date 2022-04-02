Общество 02.04.2022 в 13:00

В Монголию из Улан-Удэ отправляется первый рейсовый автобус

Стоимость билета составляет 3000 рублей в одну сторону
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Текст: Дмитрий Родионов
В Монголию из Улан-Удэ отправляется первый рейсовый автобус
Россия сняла противоэпидемические ограничения на перемещение через сухопутную границу с Монголией. С 30 марта пассажирские перевозки на международном автомобильном пункте пропуска «Алтан-Булак» будут возобновлены.

Как сообщили "Номер один" на автовокзале "Байкал", ежедневные рейсы Улан-Удэ-Улан-Батор начнут курсировать между Бурятией и Монголией с 3 апреля. Отправление рейса производится с автовокзала "Байкал" (ул.Советская,1) в 7:30 утра, поездки будут осуществляться на комфортабельном 45-местном автобусе.

Бурятских туристов предупредили, что билеты на автобус желательно заказывать заранее.

- Никаких ПЦР-тестов на границе и сертификатов о вакцинации не требуется, хотя маска в дорогу не помешает, - сообщили "Номер один" на автовокзале.

Каждый прибывающий в Монголию лишь заполняет анкету о состоянии здоровья и при желании может бесплатно пройти вакцинацию. Антиковидные ограничения, напомним, отменили с 14 марта этого года.

Единственным минусом, как отмечают туристы, является плохое состояние дорожного полотна на монгольской стороне: дорога Алтан-Булак-Улан-Батор ремонтируется с 2021 года и дорога очень пыльная.

Фото: pixabay.com 

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