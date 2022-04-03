В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 86 человек

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на третье апреля зарегистрировано 134 628 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (59537) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки в республике коронавирус выявлен у 86 человек.

По оперативным данным медицинских организаций Бурятии, в стационарах получают лечение 274 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 186. За предыдущие сутки госпитализировано 22 пациента.

В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ –15 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – девять.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 385 коек: занято –274, свободно – 111 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 588 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 128 028 человек, в том числе за сутки 1486 пациентов, дополнительно снято с наблюдения - 323.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2967 человек, в том числе за сутки один пациент (в возрасте до 65 лет - ноль чел, старше 65 лет – один чел.)





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