Общество 03.04.2022 в 14:16

Артисты из Бурятии передали обереги для военных на Донбасс

Творческие коллективы выступили уже в нескольких городах

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Текст: Служба информации
Артисты из Бурятии передали обереги для военных на Донбасс

Артисты из Бурятии продолжают выступать на Донбассе и Украине в поддержку российской армии. Также артисты привезли из республики и передали обереги военным, участвующим в спецоперации.

Так, со дня вылета в Севастополь 28 марта артисты республики успели выступить в нескольких городах. В первый день 29 марта они дали четыре концерта: в госпитале, у морских пехотинцев Ита городах Джанкой и Бельбек. 30 марта вылетели в Евпаторию, где бурятских артистов ждали земляки. Сразу после выступления артисты улетели в Ростов-на-Дону. 31 марта концертная бригада работала в Донецкой и Луганской народных республиках. В Луганске концерт прошел в здании театра, в Донецке представление прошло в двух воинских частях в 50 километрах от боевых действий.

По словам артистов, их принимают со слезами радости, аплодируют стоя.

12 артистов муниципального театра «Забава» специально для военнослужащих подготовили свои лучшие номера.

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Со своими лучшими номерами также выступают в эти дни национальный театр песни и танца «Байкал», артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, которые исполняют не только классические произведения, но и русские романсы и народные песни. Также в состав труппы вошли артисты бурятской государственной филармонии, республиканский центр народного творчества.

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