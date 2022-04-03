Артисты из Бурятии передали обереги для военных на Донбасс

Артисты из Бурятии продолжают выступать на Донбассе и Украине в поддержку российской армии. Также артисты привезли из республики и передали обереги военным, участвующим в спецоперации.

Так, со дня вылета в Севастополь 28 марта артисты республики успели выступить в нескольких городах. В первый день 29 марта они дали четыре концерта: в госпитале, у морских пехотинцев Ита городах Джанкой и Бельбек. 30 марта вылетели в Евпаторию, где бурятских артистов ждали земляки. Сразу после выступления артисты улетели в Ростов-на-Дону. 31 марта концертная бригада работала в Донецкой и Луганской народных республиках. В Луганске концерт прошел в здании театра, в Донецке представление прошло в двух воинских частях в 50 километрах от боевых действий.

По словам артистов, их принимают со слезами радости, аплодируют стоя.

12 артистов муниципального театра «Забава» специально для военнослужащих подготовили свои лучшие номера.





Со своими лучшими номерами также выступают в эти дни национальный театр песни и танца «Байкал», артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, которые исполняют не только классические произведения, но и русские романсы и народные песни. Также в состав труппы вошли артисты бурятской государственной филармонии, республиканский центр народного творчества.



