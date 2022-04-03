Общество 03.04.2022 в 15:43

В Улан-Удэ уволилась учитель, подравшаяся с учеником

Педагог школы №63 нарушила нормы профессиональной этики

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ уволилась учитель, подравшаяся с учеником

В середине февраля в школе №63 произошел скандал – преподаватель подралась с учеником. Одноклассники подростка засняли конфликт на видео и выложили в соцсети. Итогом этой истории стало увольнение учителя.

Напомним, школьник вел себя вызывающе с начала урока: грубил, мешал проводить занятие. В ответ учитель пыталась выгнать ученика из класса. Однако он не спешил покидать кабинет, желая предварительно забрать свои вещи, в частности зарядку для телефона. Выведенная из себя учитель толкала ученика, а потом дернула его за цепочку.

После инцидента учитель не появлялась на работе два дня и ушла на больничный. Женщина преподавала три предмета: химию, биологию и географию, а в школу устроилась минувшей осенью.

Комитет по образованию в течение месяца проводил проверку.

- Комитетом по образованию проведена проверка по факту конфликтной ситуации в МАОУ СОШ № 63, по результатам которой составлен акт. Комиссией установлены нарушения норм профессиональной этики со стороны учителя и нарушения правил внутреннего распорядка учреждения учащимся. В настоящее время педагог в школе не работает, учитель уволилась по соглашению сторон, - сообщили «Номер один» в комитете по образованию Улан-Удэ.

За месяц в школе провели ряд мероприятий: педсовет по вопросам соблюдения Кодекса профессиональной этики, воспитательные мероприятия с учащимися о соблюдении Кодекса учащихся и правил внутреннего распорядка в школе, проведена работа психологической службой по предупреждению конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса, психологические тренинги и мастер-классы по разрешению конфликтных ситуаций.


Фото: "Номер один"

Теги
школа конфликт увольнение

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