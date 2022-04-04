В Улан-Удэ коммунальщики устраняют последствия ночного снегопада

Обильный снегопад прошел сегодня ночью в столице Бурятии. Как сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, коммунальщики вышли на очистку улиц с трех часов ночи.«На городских дорогах работали 4 трактора-щётки, очищая проезжие части от выпавшего снега. 19 единиц пескоразбрасывающих машин всю ночь непрерывно посыпали дороги, устраняя скользкие участки. Непрекращающийся снег постоянно засыпал подсыпанные дороги, в связи с чем водители техники за ночь посыпали один участок по несколько раз. Уборщики территории начали ручную очистку остановок, тротуаров и лестниц с шести утра», - рассказали в КГХ.Как отметили в комитете, в первую очередь силы коммунальщиков направлены на подсыпку наиболее опасных участков, чтобы предотвратить пробки и аварии. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки.«Работы будут продолжены и днем. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения и вести автомобили со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия», - обратились к горожанам в КГХ.Из-за снегопада пришлось закрыть и аэропорт. Как сообщил его директор Дмитрий Гармаев, воздушная гавань не будет работать, предположительно, до 9 утра.«Всю ночь шла очистка полосы, но непрекращающийся снег не позволил принять утренние рейсы. Сейчас снег частично прекратился, и службы аэропорта готовят взлётную полосу и перрон к приёму и обслуживанию воздушных судов», - рассказал директор аэропорта.Фото: КГХ