Общество 04.04.2022 в 08:29

В Улан-Удэ коммунальщики устраняют последствия ночного снегопада

Аэропорт «Байкал» временно закрыт
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ коммунальщики устраняют последствия ночного снегопада
Обильный снегопад прошел сегодня ночью в столице Бурятии. Как сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, коммунальщики вышли на очистку улиц с трех часов ночи.

«На городских дорогах работали 4 трактора-щётки, очищая проезжие части от выпавшего снега. 19 единиц пескоразбрасывающих машин всю ночь непрерывно посыпали дороги, устраняя скользкие участки. Непрекращающийся снег постоянно засыпал подсыпанные дороги, в связи с чем водители техники за ночь посыпали один участок по несколько раз. Уборщики территории начали ручную очистку остановок, тротуаров и лестниц с шести утра», - рассказали в КГХ.

Как отметили в комитете, в первую очередь силы коммунальщиков направлены на подсыпку наиболее опасных участков, чтобы предотвратить пробки и аварии. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки.

«Работы будут продолжены и днем. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения и вести автомобили со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия», - обратились к горожанам в КГХ.

Из-за снегопада пришлось закрыть и аэропорт. Как сообщил его директор Дмитрий Гармаев, воздушная гавань не будет работать, предположительно, до 9 утра.

«Всю ночь шла очистка полосы, но непрекращающийся снег не позволил принять утренние рейсы. Сейчас снег частично прекратился, и службы аэропорта готовят взлётную полосу и перрон к приёму и обслуживанию воздушных судов», - рассказал директор аэропорта.

Фото: КГХ
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