Остеклить балкон без штрафа

Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Новых штрафов за остекление балконов или лоджий не появилось, и никаких планов по поводу массовых проверок квартир контролирующие органы не озвучивали. Приказ Минстроя от 14.05.2021 № 292/пр никаких принципиально новых штрафов за остекление балконов или лоджий не вводит. Минстрой разъяснил, что собственникам и раньше грозили штрафы за незаконную перепланировку (ст. 7.21 КоАП РФ).А балкон или лоджия с остеклением подпадают под это, если:— техплан квартиры не преду­сматривает остекления, но оно сделано собственником без согласований с муниципальной администрацией и создает угрозу жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (например, соседей, если они жалуются на то, вода на козырьке балкона стекает к ним);— при остеклении была затронута балконная плита. Владелец жилья в таком случае должен получить согласие всех собственников в доме;— остекление балкона или лоджии нарушает местные правила благоустройства территории (по части требований к единому виду фасадов домов).