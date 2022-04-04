Общество 04.04.2022 в 09:35

Остеклить балкон без штрафа

Правда ли, что с марта с собственников квартир начнут взыскивать штрафы за остекление балкона или лоджии?
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Текст: Номер один
Остеклить балкон без штрафа
"Номер один"
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Новых штрафов за остекление балконов или лоджий не появилось, и никаких планов по поводу массовых проверок квартир контролирующие органы не озвучивали. Приказ Минстроя от 14.05.2021 № 292/пр никаких принципиально новых штрафов за остекление балконов или лоджий не вводит. Минстрой разъяснил, что собственникам и раньше грозили штрафы за незаконную перепланировку (ст. 7.21 КоАП РФ).

А балкон или лоджия с остеклением подпадают под это, если:

— техплан квартиры не преду­сматривает остекления, но оно сделано собственником без согласований с муниципальной администрацией и создает угрозу жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (например, соседей, если они жалуются на то, вода на козырьке балкона стекает к ним);

— при остеклении была затронута балконная плита. Владелец жилья в таком случае должен получить согласие всех собственников в доме;

— остекление балкона или лоджии нарушает местные правила благоустройства территории (по части требований к единому виду фасадов домов).
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