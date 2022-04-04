Общество 04.04.2022 в 09:40

В Бурятии показатели COVID-19 вновь подросли

За минувшие сутки общее число его случаев поднялось на 86, три летальных исхода

A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии показатели COVID-19 вновь подросли
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 711. Это на 83 больше, чем было в воскресенье. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 563). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2970 человек, за последние сутки – трое, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 77 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лиц.

В стационарах получают лечение 287 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 203. За предыдущие сутки госпитализировано 19 пациентов.

В отделениях реанимации находится 52 пациента (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –14 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 8.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 385 коек: занято –287, свободно – 98 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,5%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 591 человек.
Выздоровели от COVID-19 – 129 149 (+1121) человек, дополнительно снято  с наблюдения - 316.

Выздоровели от COVID-19 – 129 149 (+1121) человек, дополнительно снято  с наблюдения - 316.

В республике всего первично привиты от коронавируса  498 295 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 113 человек (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 156 461 человек, завершили - 142 696.

Фото: pixabay.com.

Теги
коронавирус мониторинг Бурятия

Все новости

Две женщины погибли в ДТП в Бурятии
04.04.2022 в 09:52
В Бурятии показатели COVID-19 вновь подросли
04.04.2022 в 09:40
Остеклить балкон без штрафа
04.04.2022 в 09:35
В Бурятии нашли пропавшую девочку
04.04.2022 в 09:26
На Украине героически погиб Арсалан Тогмитов
04.04.2022 в 09:23
В Бурятии пьющий водитель удивился, когда его посадили
04.04.2022 в 09:06
На трассе в Бурятии разбился автомобиль с подростками
04.04.2022 в 08:51
В Улан-Удэ коммунальщики устраняют последствия ночного снегопада
04.04.2022 в 08:29
В район Бурятии срочно выехали на поиски 8-летней девочки
04.04.2022 в 03:13
Ростуризм досрочно завершает продажи туров с кешбэком
03.04.2022 в 19:52
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
Остеклить балкон без штрафа
Правда ли, что с марта с собственников квартир начнут взыскивать штрафы за остекление балкона или лоджии?
04.04.2022 в 09:35
В Улан-Удэ коммунальщики устраняют последствия ночного снегопада
Аэропорт «Байкал» временно закрыт
04.04.2022 в 08:29
Ростуризм досрочно завершает продажи туров с кешбэком

Продажа туров с кешбэком по России закончится досрочно

03.04.2022 в 19:52
В Улан-Удэ уволилась учитель, подравшаяся с учеником

Педагог школы №63 нарушила нормы профессиональной этики

03.04.2022 в 15:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru