В Бурятии показатели COVID-19 вновь подросли

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 711. Это на 83 больше, чем было в воскресенье. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 563). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2970 человек, за последние сутки – трое, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 77 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лиц.В стационарах получают лечение 287 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 203. За предыдущие сутки госпитализировано 19 пациентов.В отделениях реанимации находится 52 пациента (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –14 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 8.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 385 коек: занято –287, свободно – 98 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,5%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 591 человек.Выздоровели от COVID-19 – 129 149 (+1121) человек, дополнительно снято с наблюдения - 316.Выздоровели от COVID-19 – 129 149 (+1121) человек, дополнительно снято с наблюдения - 316.В республике всего первично привиты от коронавируса 498 295 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 113 человек (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 156 461 человек, завершили - 142 696.Фото: pixabay.com.