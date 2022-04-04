В Улан-Удэ новые спорткомплексы уже разваливаются

Так, на ФОК в школе №13 в микрорайоне Аршан эксперты Народного фронта выявили отсутствие ливневой канализации и отвода сточных вод. В результате сейчас в ходе таяния снега вода застаивается прямо на футбольном поле и беговой дорожке. Песчаные откосы, которые сделаны для поддержания фундамента сооружения, уже подмываются и начинают распадаться, что в дальнейшем может привести к обрушению подпорок.





Деревянные трибуны сколочены из явно необработанных досок, которые покрыты занозами и сильно продавливаются при использовании. По всей территории разбросан строительный мусор.





Спортивный объект школы №43 на Стеклозаводе также принят у подрядчика с замечаниями.







«На всей территории много строительного мусора, разбросан профлист, из которого сделано ограждение площадки. На трибунах также выявлены необработанные доски, есть сломанные пластмассовые сидения. На спортивных снарядах отслоилась краска, есть не прокрашенные детали, нет ливневых стоков, поэтому вода местами остается на площадке, а в зоне лестничных спусков подтапливает подпорки. Песочные укрепления площадки не зафиксированы и уже рассыпаются, заметны следы крошения бетонной отмостки. Также на территории находятся бродячие собаки, которые, очевидно, имеют доступ к площадке», - рассказывают «фронтовики».





«Этот объект общественники мониторили в прошлом году и выявили, что подрядчик вместо новой доски для пресса установил доску с признаками уже бывшей в эксплуатации. Кроме того, сейчас бетон у покрытия на тренажерной площадке раскрошился, в бетонных подпорках ФОКа несколько больших трещин, внутри которых видны пенопластовые вставки. В одной из зон футбольного поля застаивается вода, очевидно, по причине отсутствия стоков. У пандуса для маломобильных граждан слишком крутой угол спуска, что создает опасность при использовании», - сообщают в ОНФ Бурятии.





На спортивном сооружении школы №18 эксперты Народного фронта выявили установку некачественных ворот с острыми деталями. В прошлом году был отмечен этот же недочет: подрядчик тогда установил нестандартные опасные ворота, которые позже пообещал заменить.





Эксперты отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии продолжают мониторинг физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Улан-Удэ, построенных в 2020-2021 годах, в том числе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Как сообщили в пресс-службе организации, очередной рейд выявил нарушения на спортивных площадках сразу четырех городских школ.Кроме того, строители испортили покрытие беговой дорожки – повсюду разбросана резиновая черная крошка, которая используется при обустройстве искусственного газона на футбольном поле, а также металлическая и деревянная стружка, бетонная смесь и песок. Местами покрытие разорвано, деформировано по краям.«Краска на ограждении сильно мажет. Эксперты предположили, что ее могли нанести недавно, либо покраска происходила зимой, что привело к порче оборудования. Кроме того, ограждение местами и вовсе не докрашено. На перилах у лестниц нет ни одной заглушки, которые предохраняют металлические изделия от проникновения осадков. Бетонная отмостка всей площадки объекта крошится и есть несколько трещин. А ведь площадку еще даже не используют для ежедневных занятий», - рассказывают об итогах рейда на школьный стадион общественники.Как пояснили Народному фронту в «Улан-Удэстройзаказчике», ФОК приняли с недочетами, но при этом уточнить сроки их устранения чиновники не смогли назвать.Как подчеркивают общественники, оба физкультурно-оздоровительных комплекса построены в 2021 году.На спортивной площадке школы №22 выявлено сломанное баскетбольное кольцо на стойке, два тренажера в нерабочем состоянии, еще на одном тренажере нет деталей, возможно по причине вандализма. Доска для пресса не менялась.«На данных спортивных объектах нами выявлены потенциально опасные для жизни и здоровья детей строительные недочеты. В таком виде оставлять данные объекты нельзя. Поэтому мы направили запросы в прокуратуру Бурятии с просьбой разобраться и оценить качество исполнения контрактов, а также по факту содержания и эксплуатации по данным физкультурно-оздоровительным комплексам. Мы настаиваем на ведении качественной претензионной работы по данным объектам», - рассказал об итогах рейда член регионального штаба Народного фронта в Бурятии, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Дмитрий Замолотских.Фото: ОНФ Бурятии