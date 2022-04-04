Общество 04.04.2022 в 10:01

В Бурятии почтили память погибшего сотрудника вневедомственной охраны

Батор Анандаев вступил в схватку с бандитом, вооруженным автоматом Калашникова
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии почтили память погибшего сотрудника вневедомственной охраны
В батальоне вневедомственной охраны Бурятии прошел день памяти младшего сержанта милиции Батора Анандаева, погибшего 22 года назад при задержании вооружённого преступника, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Ночью 3 апреля 2000 года группе задержания вневедомственной охраны по радиостанции передали информацию о том, что в одном из торговых киосков в поселке Сокол неизвестный мужчина, вооруженный ножом, угрожает продавцу. На место происшествия незамедлительно выехал наряд, возглавляемый младшим сержантом Анандаевым.

Преступник, увидев сотрудников милиции, бросился бежать. Батор Анандаев организовал преследование и пытался задержать преступника. На его команду «Стоять!» преступник ответил выстрелами из автомата Калашникова, который он прятал в спортивной сумке.

Так как задержание происходило в жилом массиве, перестрелка с преступником могла повлечь человеческие жертвы. Батор Анандаев, рискуя собственной жизнью, старался до последнего не открывать ответную стрельбу и задержать преступника. Но пуля преступника, попавшая в плечо, прошла до задней стенки бронежилета и задела жизненно важные органы. Ранение оказалось смертельным. Младший сержант Батор Анандаев скончался на месте.

За самоотверженность, мужество и отвагу в борьбе с преступностью, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, младший сержант милиции Батор Чимитдоржиевич Анандаев указом президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно).

Личный состав почтил память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания.

Батор Анандаев родился 8 июня 1974 года в с. Урдо-Ага Агинского района Читинской области. Поступил на службу 27 августа 1998 года милиционером группы задержания полка милиции Управления вневедомственной охраны при МВД по Республике Бурятия.  Похоронен на родине в с. Урдо-Ага.

Фото: Росгвардия
Теги
Росгвардия сотрудник память

Все новости

Сотрудники ВСЖД собрали 1,4 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса
04.04.2022 в 10:45
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ откроется в 11 часов
04.04.2022 в 10:34
В Бурятии почтили память погибшего сотрудника вневедомственной охраны
04.04.2022 в 10:01
В Улан-Удэ новые спорткомплексы уже разваливаются
04.04.2022 в 09:56
Две женщины погибли в ДТП в Бурятии
04.04.2022 в 09:52
В Бурятии показатели COVID-19 вновь подросли
04.04.2022 в 09:40
Остеклить балкон без штрафа
04.04.2022 в 09:35
В Бурятии нашли пропавшую девочку
04.04.2022 в 09:26
На Украине героически погиб Арсалан Тогмитов
04.04.2022 в 09:23
В Бурятии пьющий водитель удивился, когда его посадили
04.04.2022 в 09:06
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
Сотрудники ВСЖД собрали 1,4 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Это  бутилированная питьевая вода, продукты, медикаменты, средства гигиены и одежда
04.04.2022 в 10:45
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ откроется в 11 часов
Из-за ночного снегопада его работа была остановлена
04.04.2022 в 10:34
В Улан-Удэ новые спорткомплексы уже разваливаются
ОНФ просит прокуратуру провести проверку
04.04.2022 в 09:56
В Бурятии показатели COVID-19 вновь подросли
За минувшие сутки общее число его случаев поднялось на 86, три летальных исхода

04.04.2022 в 09:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru