Общество 04.04.2022 в 10:34
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ откроется в 11 часов
Из-за ночного снегопада его работа была остановлена
Текст: Константин Воронов
Аэропорт «Байкал» откроется сегодня для приема и обслуживания воздушных судов в 11 часов утра. Об этом сообщил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.
Напомним, из-за ночного снегопада аэропорт был вынужден приостановить работу.
«Всю ночь шла очистка полосы, но непрекращающийся снег не позволил принять утренние рейсы. Сейчас снег прекратился, и службы аэропорта готовят взлётную полосу и перрон к приёму и обслуживанию воздушных судов», - рассказал ранее Дмитрий Гармаев.
Фото: "Номер один"
Напомним, из-за ночного снегопада аэропорт был вынужден приостановить работу.
«Всю ночь шла очистка полосы, но непрекращающийся снег не позволил принять утренние рейсы. Сейчас снег прекратился, и службы аэропорта готовят взлётную полосу и перрон к приёму и обслуживанию воздушных судов», - рассказал ранее Дмитрий Гармаев.
Фото: "Номер один"