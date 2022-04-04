Сотрудники ВСЖД собрали 1,4 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса

В рамках всероссийской акции, к которой железнодорожники Восточно-Сибирской сибирской железной дороги присоединились 25 марта, ими собрано 1400 кг продуктов питания и предметов первой необходимости, сообщили в пресс-службе ВСЖД.По словам волонтеров, участники акции старались следовать рекомендациям по перечню товаров. Основу отправки составят бутилированная питьевая вода, продукты питания, медикаменты, средства гигиены и одежда.На ВСЖД работают волонтерские штабы для гуманитарной помощи гражданам Донецкой и Луганской народных республик, по вопросам оказания помощи можно обращаться на горячую линию добровольческого движения «Волонтер ВСЖД» - 8-924-600-26-46.Всю собранную гуманитарную помощь будут направлять в отделения Российского Красного креста.Фото: ВСЖД