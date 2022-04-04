Общество 04.04.2022 в 10:45

Сотрудники ВСЖД собрали 1,4 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Это  бутилированная питьевая вода, продукты, медикаменты, средства гигиены и одежда
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Текст: Номер один
Сотрудники ВСЖД собрали 1,4 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса
В рамках всероссийской акции #МыВместе, к которой железнодорожники Восточно-Сибирской сибирской железной дороги присоединились 25 марта, ими собрано 1400 кг продуктов питания и предметов первой необходимости, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

По словам волонтеров, участники акции старались следовать рекомендациям по перечню товаров. Основу отправки составят бутилированная питьевая вода, продукты питания, медикаменты, средства гигиены и одежда.

На ВСЖД работают волонтерские штабы для гуманитарной помощи гражданам Донецкой и Луганской народных республик, по вопросам оказания помощи можно обращаться на горячую линию добровольческого движения «Волонтер ВСЖД» - 8-924-600-26-46.

Всю собранную гуманитарную помощь будут направлять в отделения Российского Красного креста.

Фото: ВСЖД
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