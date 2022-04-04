В Улан-Удэ автомобилям запретили выезжать на лед

Для соблюдения мер по охране жизни людей на воде установлен запрет выезда транспортных средств на водные объекты в периоды становления и вскрытия ледового покрова. Соответствующее распоряжение подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Так, запрещается выезд транспорта на водные объекты в границах городского округа, за исключением служебных транспортных средств, специальной техники и оборудования, необходимого для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Запрет действует в период вскрытия ледового покрова с 1 марта по 30 апреля 2022 года и в период становления ледового покрова с 1 октября по 30 ноября 2022 года.В целях ограничения выезда транспортных средств Комитет городского хозяйства устанавливает информационные знаки в соответствующих местах.