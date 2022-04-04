В Бурятии в поселке Усть-Баргузин задержали грабителя на крыше

В Бурятии в поселке Усть-Баргузин на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревога с охраняемого продуктового магазина. Прибывшие на место происшествия сотрудники группы задержания установили, что неизвестный совершил грабеж и скрылся в неизвестном направлении.Росгвардейцы, опросив продавщицу, установили приметы подозреваемого, который открыто похитил четыре бутылки алкогольной продукции и один блок сигарет.Сотрудники вневедомственной охраны в ходе отработки прилегающих соседних улиц заметили мужчину, который при виде правоохранителей стал скрываться и забежал на территорию стройки. Неизвестный залез на крышу строящегося объекта и попытался спрятаться там, но был обнаружен и задержан росгвардейцами.Задержанный 29-летний житель села Баргузин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в полицию. Со слов задержанного грабеж он совершил после того как проспорил пари.Возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества, ведется следствие. Ущерб превысил 2 тысячи рублей.Фото: Росгвардия