Общество 04.04.2022 в 12:15

В Бурятии на границе с Монголией ожидается увеличение пассажирского и грузового потока

С З0 марта ковидные ограничения на границе были отменены
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии на границе с Монголией ожидается увеличение пассажирского и грузового потока
пресс-служба Минтранса Бурятии
С З0 марта ковидные ограничения на границе с Монголией были отменены. Теперь жители обеих стран могут пересечь границу через пограничные пункты. На сегодня международный пункт пропуска Кяхта в сутки пересекает около 80 автомобилей и порядка 370 человек, сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.

С 3 апреля началось курсирование рейсовых автобусов. С 29 апреля планируется запустить пассажирский поезд по маршруту Улан-Батор-Иркутск. Так же, накануне стало известно об отмене апрельских авиарейсов по маршруту Улан-Удэ-Улан-Батор, авиакомпании «Хунну Эйр». Все это должно привести к дополнительной нагрузке на пункты пропуска.  

«Все понимаем, что логистика грузоперевозок меняется, часть грузов, которые переправляли через западные погранпереходы начинают уходить через Китай и Монголию, поэтому нарастание объемов будет. В связи с этим необходимо усилить кадровые ресурсы, возможно переформировать их, чтобы обеспечить необходимые объемы пересечения границы пассажирские и грузовые»

- отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.  

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