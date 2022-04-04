В Бурятии кур-несушек и семена картофеля раздадут сельчанам почти бесплатно

В Бурятии разработали две новые меры господдержки сельского хозяйства, которые отвечают требованиям. Это возмещение 50% затрат сельхозкооперативам на приобретение семян овощей и картофеля с последующей их передачей членам кооператива – владельцам личных подворий. Еще один вариант поддержки личных подсобных хозяйств – реализация Улан-Удэнской птицефабрикой кур-несушек населению по цене 30 руб за голову при рыночной стоимости в 280 рублей.Об этом сообщил на заседании республиканского Штаба по обеспечению стабильного функционирования отраслей экономики в условиях введенных санкций зампред правительства Бурятии, министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.Решение задачи по обеспечению населения республики качественным семенным материалом картофеля и овощных культу минсельхоз региона видит в использовании возможностей сельскохозяйственной потребительской кооперации - СПоКов.«Для поддержки сельхозкооперативов в нашем арсенале есть ряд субсидий. Одна из них - субсидия СПоКам в виде компенсации части затрат на улучшение материально-технической базы. В 2022 году по этой статье предусмотрено выделение 4,7 млн рублей. Мы готовы трансформировать этот вид господдержки в новый, направив средства на обеспечение личных подворий семенным материалом картофеля и овощных культур через сельхозкооперативы, отмечает глава минсельхозпрода Бурятии.Предлагаемый механизм - возмещение кооперативам из республиканского бюджета 50% затрат на приобретение семян овощей и картофеля с последующей их передачей членам кооператива – владельцам ЛПХ.Чтобы сразу проработать вопросы сбыта продукции, Галсан Дареев обратился к главам муниципальных образований с предложением организовать с апреля по июнь проведение ярмарок по реализации семян овощей и картофеля, саженцев, рассады, садового инвентаря для населения с участием семеноводческих хозяйств и торговых компаний, специализирующихся на продаже всего необходимого для садоводства и огородничества.Еще один вариант поддержки личных подсобных хозяйств – совместный проект правительства Бурятии и АО «Улан-Удэнская птицефабрика». Суть проекта – реализация предприятием населению кур несушек по цене 30 рублей за голову при рыночной стоимости 280 рублей.Планируется выделять на одну семью до четырех человек включительно по 10 куриц, а на семью более четырех человек – до 20 куриц.Предполагается участие в проекте 1 тысячи семей из районов республики, которым предприятие обязуется реализовать по льготной цене в общей сложности 10 тысяч голов птицы.Галсан Дареев обратил внимание на очевидную выгоду этой меры господдержки. Приобретая 10 кур несушек за 300 рублей, владелец ЛПХ затратит на корма около 8 тыс рублей в год, получив в среднем 2,5 тыс штук яиц. Рыночная цена 1 яйца в республике составляет 9 рублей. То есть, затратив 8,3 тыс рублей, гражданин получит продукцию на сумму 22,5 тыс рублей.В свою очередь, птицефабрику планируется поддержать в рамках реализации программного мероприятия по компенсации части стоимости кормов.В срок до 11 апреля, муниципалитеты должны узнать свои потребности и предоставить списки участников, чтобы уже в мае организовать доставку кур в районы.В целом, что касается господдержки аграриев Бурятии, то в 2022 году на нее предусмотрено 897,8 млн рублей из двух уровней бюджета. Из них минсельхозом Бурятии на сегодняшний день доведено 385,9 млн рублей субсидий или 43% от годового объема. Средства направлены сельхозтоваропроизводителям республики на возмещение затрат на комплекс агротехнических работ (ГСМ, семена, удобрения и пр.), а также на поддержку отраслей животноводства.Напомним, в начале марта Бурятия одна из первых в стране разработала мероприятия по поддержке хлебопеков. Минсельхоз республики авансировал затраты на производство хлеба сроком на три месяца (март, апрель, май) до июня текущего года по ставке 4 руб. 60 копеек на 1 кг хлеба. Как итог - фиксирование цены на хлеб остаются на уровне 1 марта. За поддержкой обратились 92 производителя хлеба, общая сумма субсидирования - 33 млн рублей, доведено 20 млн, остальные будут перечислены в ближайшее время. Аналогичные меры по субъектам России были в основном внедрены на две недели позже.Фото: pixabay.com