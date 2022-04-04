Общество 04.04.2022 в 14:26

Мэр Улан-Удэ проверил готовность города к строительству мини-парков

Надо не просто освоить деньги, а получить конечный результат, заявил Шутенков
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ проверил готовность города к строительству мини-парков
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объехал площадки, которые выбраны под строительство 13 мини-парков по проекту «1000 дворов Дальнего Востока». Как сообщили в пресс-службе мэрии, для его реализации создана рабочая группа по благоустройству города, которая оперативно рассматривает возникающие вопросы. Город из федерального бюджета дополнительно получил на благоустройство таких мини-парков почти 169 млн рублей.

– Вот уже три с лишним года как Бурятия, соответственно, город Улан-Удэ вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Это дало нам хороший импульс к развитию во всех сферах. За прошедшее время благодаря дальневосточной субсидии мы смогли капитально отремонтировать и построить новые школы, стадионы, пищеблоки, капитально обновить наш общественный транспорт. 45 автобусов закупили, 15 трамваев «Львят». И вот сейчас благодаря проекту «1000 дворов Дальнего Востока» у нас есть возможность построить 13 мини-парков. Сумма определена для города колоссальная – 169 млн рублей. Мы сейчас должны приложить все усилия для того, чтобы не просто освоить эти деньги, а получить конечный результат – мини-парки с зонами отдыха для всех групп населения, – сказал Игорь Шутенков.


В Октябрьском и Железнодорожном районах благоустроят по пять дворов, в Советском – три. Все дизайн-проекты согласованы с Центром компетенции по вопросам городской среды. Сметные расчеты уже составлены, сейчас они находятся на проверке в госэкспертизе. В мае после торгов подрядчики приступят к работе.


По проекту предусмотрено несколько видов дворов: «Минимал», «Медиум», «Максимал». Двор типа «Медиум» сделают на Левом берегу по ул. Кабанская, 16. О ходе работ на выездном совещании с участием мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова рассказал руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

– Здесь появится центр притяжения для 2,5 тысяч людей. Только в одном доме проживает 450 людей, а мы берем с учетом близлежащих. Предусмотрены площадки для детей – до 3 лет, от 3 до 7 лет, и от 7 до 14 лет, воркаут, тренажерная площадка, зона тихого отдыха и т.д. Кроме того, установим многофункциональный арт-объект, – отметил Евгений Эрдыниев.


При благоустройстве применяется комплексный подход. До захода подрядчиков, если инженерные сети в неудовлетворительном состоянии, их будут менять.

– Именно в этом дворе по ул. Кабанская, 16 будет меняться теплотрасса и сети водоснабжения. Весь график расписан, чтобы подрядчики своевременно приступили к работам. Разные виды работ комплексно объединяем в один процесс. Такой же подход ко всем 13 дворам. Они будут у нас на особом контроле, – рассказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.


Самый большой двор типа «Максимал» появится в 113 мкрн в центре семи домов. Здесь живет много молодежи, поэтому ко всем перечисленным зонам прибавляются многофункциональные игровые комплексы: волейбольная и баскетбольная площадка, теннис.

– Сейчас на территории находится 140 гаражей. Проведена работа с гражданами, собрания с управляющими компаниями. Отобрана площадка северно-восточнее от участка. Те, кто не будет эвакуировать добровольно гаражи, будем увозить на штрафстоянку, – сообщил руководитель Октябрьского района Андрей Муравьев.


Игорь Шутенков подчеркнул, что необходимо перенос гаражей сделать в добровольном порядке: провести разъяснительную работу, показать к чему мы стремимся, что здесь будет.

– В ходе выездного совещания с председателем городского хозяйства, с руководителями наших трех районов проверили, готовы ли полностью к старту. Идет синхронизированная работа. Все дополнительные и предварительные работы выполняем в комплексе. При необходимости до захода подрядчика перекладываем и модернизируем инженерные сети. К окончанию летнего периода готовы открыть 13 мини–парков в нашем городе, – подчеркнул Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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благоустройство

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