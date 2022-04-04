Общество 04.04.2022 в 14:42

В Улан-Удэ пройдет первая после введения жестких санкций строительная выставка

В ней примут участие и монгольские компании
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ пройдет первая после введения жестких санкций строительная выставка
Выставка «Строиндустрия-2022» должна показать нынешний потенциал отечественной профильной индустрии. Это важно в условиях, когда в отношениях с Западом наблюдается острый кризис и многие западные компании прекращают поставку своей продукции в Россию.

«На выставке будет представлено порядка 90 участников, в том числе пять представителей Монголии», - сообщил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.

Прибудут представители Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края и других регионов. Николай Рузавин констатирует, что те организации, которые «поставляют продукцию из недружественных стран, принимать участия не будут».

«В рамках импортозамещения мы можем посмотреть, какие материалы, другая продукция, производятся на территории Бурятии и других регионов-участников», - говорит министр.

Интересным мероприятием в рамках выставки будет панельная сессия, в ходе которой обсудят работу строительной и дорожной отраслей в условиях антикризисных мероприятий, проводимых в стране.

«Ожидаем, что будут представители федеральных органов исполнительной власти, представители субъектов Сибирского федерального округа, которые занимаются вопросом строительства», - отмечает министр.

Также состоится ряд сессий, связанных с такими актуальными темами, как кадровое обеспечение, территориальное развитие, ценообразование.

Говоря о продукции из стран, которые включены Россией в список недружественных, министр строительства в то же время упомянул о таком аспекте, как параллельный импорт. Как известно, его недавно разрешило российское правительство.

«Мы видим рост продукции, которая производится. Допустим, мониторим ситуацию по цементной, шиферной, железобетонной продукции. Пока ярко выраженного спада у нас не отмечается», - подчеркивает Николай Рузавин.

Касаемо цен на стройматериалы, в минстрое Бурятии говорят, что по отдельным позициям начинается стабилизация, и существенного роста уже нет.

«Но здесь надо учитывать, что пока не все предприятия готовы нам предоставлять информацию. Они сами в ожидании. Идет ситуация, когда, грубо говоря, предоставляют прайс, который действует один день. Но по отдельным позициям даже видим небольшое снижение», - поясняет министр.

Выставка пройдет 6-8 апреля в ФСК

Фото: «Номер один»
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