Общество 04.04.2022 в 15:27
Жителям Бурятии предлагают поучаствовать в Тотальном диктанте
Регистрация открылась 30 марта
Текст: Нина Павлова
Жителям Бурятии предлагают поучаствовать в общественном проекте - ежегодной просветительской акции в форме добровольного диктанта для всех желающих. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, профессии и т.д. Автором уникального текста Тотального диктанта каждый год становится известный писатель. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, сообщает пресс-служба Минобраза Бурятии.
Регистрация на Тотальный диктант открылась 30 марта. Можно выбрать один из трех форматов участия в акции: очно на площадке, онлайн и в формате #пишемдома.
В Бурятии написать диктант в очном формате можно на площадке Бичурской средней общеобразовательной школы №4, а также в Нижнесаянтуйской сельской библиотеке. Начало диктанта 9 апреля 2022 года в 13.00 (время местное).
Если нет возможности прийти на очную площадку, можно написать все четыре части диктанта онлайн в удобное время. Их продиктуют 9 апреля во время Тотального марафона в 08:00 / 11:00 / 14:00 / 23:00 по МСК
Чтобы написать диктант онлайн необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте totaldict.ru, выбрать на главной странице регистрацию на онлайн-диктант 9 апреля. Затем набрать текст диктанта в появившемся окне, проверить написанное и нажать кнопку «Отправить». Результат проверки появится после 12 апреля в личном кабинете.
Есть и еще один формат диктанта, если сложно печатать быстро или хочется написать диктант от руки: #пишемдома. Для этого необходимо скачать бланк с сайта, распечатать его самостоятельно и написать текст под диктовку во время марафона. Написанный диктант можно проверить самостоятельно, посмотрев онлайн-разбор текста в прямом эфире или в записи.
Разборы диктанта пройдут: 13 (4 часть) /14 (3 часть) /15 (2 часть) /16 (1 часть) апреля в группе «ВКонтакте» https://vk.com/totaldict. Разборы будут доступны в записи.
Уже сейчас на сайте есть возможность зарегистрироваться на Тотальный марафон. За 18 часов прямого эфира: будут продиктованы все части Тотального диктанта; можно подключиться к трансляции из Ярославля, столицы Тотального диктанта, и услышать диктовку Марины Степновой, автора этого года; эксперты прочтут лекции о языке, литературе, культуре; в студии побывают интереснейшие гости.
Регистрация на Тотальный диктант открылась 30 марта. Можно выбрать один из трех форматов участия в акции: очно на площадке, онлайн и в формате #пишемдома.
В Бурятии написать диктант в очном формате можно на площадке Бичурской средней общеобразовательной школы №4, а также в Нижнесаянтуйской сельской библиотеке. Начало диктанта 9 апреля 2022 года в 13.00 (время местное).
Если нет возможности прийти на очную площадку, можно написать все четыре части диктанта онлайн в удобное время. Их продиктуют 9 апреля во время Тотального марафона в 08:00 / 11:00 / 14:00 / 23:00 по МСК
Чтобы написать диктант онлайн необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте totaldict.ru, выбрать на главной странице регистрацию на онлайн-диктант 9 апреля. Затем набрать текст диктанта в появившемся окне, проверить написанное и нажать кнопку «Отправить». Результат проверки появится после 12 апреля в личном кабинете.
Есть и еще один формат диктанта, если сложно печатать быстро или хочется написать диктант от руки: #пишемдома. Для этого необходимо скачать бланк с сайта, распечатать его самостоятельно и написать текст под диктовку во время марафона. Написанный диктант можно проверить самостоятельно, посмотрев онлайн-разбор текста в прямом эфире или в записи.
Разборы диктанта пройдут: 13 (4 часть) /14 (3 часть) /15 (2 часть) /16 (1 часть) апреля в группе «ВКонтакте» https://vk.com/totaldict. Разборы будут доступны в записи.
Уже сейчас на сайте есть возможность зарегистрироваться на Тотальный марафон. За 18 часов прямого эфира: будут продиктованы все части Тотального диктанта; можно подключиться к трансляции из Ярославля, столицы Тотального диктанта, и услышать диктовку Марины Степновой, автора этого года; эксперты прочтут лекции о языке, литературе, культуре; в студии побывают интереснейшие гости.
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