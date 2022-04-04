В Бурятии жителей поселка Ангоя будет обогревать новая котельная

«С наступлением нового отопительного сезона котельная приступит к рабочему процессу и будет бесперебойно обеспечивать теплом и горячим водоснабжением весь поселок Ангоя. А это почти 600 человек. Кроме этого, новая котельная будет улучшать экологическую обстановку в зоне озера Байкал, ведь в прошлое уйдут смог и черный дым от старой котельной. Отмечу, что это очень важно для нашей республики» - сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

На сегодняшний день на новой модульной котельной в поселке Ангоя Северо-Байкальского района уже прошли все пуско-наладочные работы и объект введен в эксплуатацию. В следующий отопительный сезон жители всего посёлка войдут с модернизированной системой теплоснабжения. На строительство коммунальной инфраструктуры благодаря Дальневосточной субсидии было выделено более 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.Новая угольная котельная, мощностью 9 МВт, будет меньше расходовать топливо и электроэнергию, по сравнению с предыдущей котельной расход сократится почти в два раза. Кроме того, в работе новой котельной будут применяться высокотехнологичные фильтры, позволяющие также значительно сократить вредные выбросы в окружающую среду. Степень очистки составит 92 процента. Таким образом, в охранной зоне озера Байкал улучшится экологическая обстановка. Новая котельная обеспечит надежность теплоснабжения, горячего водоснабжения жилья и социальных объектов.Напомним, предыдущая котельная в Ангое была построена в конце 80-х годов прошлого века и ее износ составлял 80 процентов. Техническое состояние объекта оценивалось как критичное и опасное для дальнейшего использования. Котельная построенная по новым технологиям решит все эти проблемы.