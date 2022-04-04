Общество 04.04.2022 в 16:12

В Бурятии 61-летний сельчанин зарезал 39-летнего гостя после распития спиртного

Покойный был приглашен на ужин, но возможно довел хозяина до состояния аффекта
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В Бурятии 61-летний сельчанин зарезал 39-летнего гостя после распития спиртного
В Бурятии 1 апреля вечером  в Баргузинской центральной районной больнице скончался 39-летний мужчина, которого ранее госпитализировали с колото-резаным   ранением живота. По подозрению в совершении  преступления задержан 61-летний односельчанин покойного, с которым они вместе распивали спиртные напитки, а затем поссорились, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств задержанному уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

По данным следствия, обвиняемый проживал в поселке Усть-Баргузин вместе с женой. На днях им по хозяйству помог знакомый односельчанин, и пожилые супруги, чтобы отблагодарить, 1 апреля пригласили его домой на ужин. Мужчины за столом стали употреблять спиртные напитки. По мере опьянения гость принялся грубо подшучивать над хозяином дома, чем вызвал его неприязнь. Через некоторое время после застолья мужчина стал собираться домой, позвонил знакомому и попросил забрать его на машине.

Хозяин вышел во двор, чтобы проводить гостя. Однако вскоре забежал обратно, схватил нож, кинулся обратно на улицу, где нанес недавнему собутыльнику клинком удар в живот. После этого обвиняемый вернулся домой. В это время  подъехал приятель, который обнаружив потерпевшего в тяжелом состоянии, отвез его в больницу. Врачи предпринимали попытки спасти пациента, однако из-за шока, развившегося в результате полученных повреждений, через непродолжительное время мужчина скончался.  

В ходе допроса обвиняемый настаивал на том, что совершил убийство в состоянии аффекта, вызванного грубостью и оскорблениями со стороны гостя. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе проверку версии обвиняемого о совершении преступления в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана после сбора и анализа необходимых доказательств.

Фото: pixabay.com
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