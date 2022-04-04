Общество 04.04.2022 в 17:13

Бурятия на третьем месте в РФ по темпам снижения долговой нагрузки населения

За последние полгода показатель долговой нагрузки жителей республики существенно снизился
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Текст: Номер один
Бурятия на третьем месте в РФ по темпам снижения долговой нагрузки населения
Бурятия занимает третье место в России, войдя в ТОП-10 регионов с самыми серьезными темпами снижения показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

На 1 октября 2021 года этот показатель в республике равнялся 29,14%, а на 1 апреля 25,52%. Снижение составило 3,62%.  

Средний ПДН по России составил 24,78%. За последние полгода среднее значение ПДН сократилось практически во всех регионах РФ.

«Причиной сокращения показателя долговой нагрузки стало замедление темпов необеспеченного кредитования и улучшение ситуации с реальными доходами граждан. Вместе с тем усиление санкционного давления не позволяет надеяться на сохранение позитивного тренда. Сейчас стоит ожидать замедления розничного кредитования из-за снижения спроса и ужесточения кредитной политики банков. С другой стороны, в условиях вероятного снижения доходов часть заемщиков попытается сохранить привычный уровень жизни за счет новых займов, что на фоне резкого роста ставок может привести к увеличению закредитованности», - комментирует НБКИ .

НБКИ рассчитывает ПДН два раза в год – в апреле и октябре для специального бюллетеня «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков».

Фото: pixabay.com

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