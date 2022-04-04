Бурятия на третьем месте в РФ по темпам снижения долговой нагрузки населения

Бурятия занимает третье место в России, войдя в ТОП-10 регионов с самыми серьезными темпами снижения показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).На 1 октября 2021 года этот показатель в республике равнялся 29,14%, а на 1 апреля 25,52%. Снижение составило 3,62%.Средний ПДН по России составил 24,78%. За последние полгода среднее значение ПДН сократилось практически во всех регионах РФ.«Причиной сокращения показателя долговой нагрузки стало замедление темпов необеспеченного кредитования и улучшение ситуации с реальными доходами граждан. Вместе с тем усиление санкционного давления не позволяет надеяться на сохранение позитивного тренда. Сейчас стоит ожидать замедления розничного кредитования из-за снижения спроса и ужесточения кредитной политики банков. С другой стороны, в условиях вероятного снижения доходов часть заемщиков попытается сохранить привычный уровень жизни за счет новых займов, что на фоне резкого роста ставок может привести к увеличению закредитованности», - комментирует НБКИ .НБКИ рассчитывает ПДН два раза в год – в апреле и октябре для специального бюллетеня «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков».Фото: pixabay.com