Общество 04.04.2022 в 17:39

В Улан-Удэ с начала года отловили более двух тысяч бродячих собак

Отлов животных будет идти непрерывно, обещают в мэрии
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ с начала года отловили более двух тысяч бродячих собак
Как сообщили в Комитете городского хозяйства, в столице Бурятии с начала года отловлено более двух тысяч безнадзорных животных. В городе работают три подрядные организации, которые ежедневно, без выходных выезжают по заявкам граждан для поимки безнадзорных псов. В первую очередь, ловцы выезжают по обращениям об агрессивных животных, представляющих угрозу жизни и здоровья людей.
 
Отловленных животных доставляют в приюты, там их вакцинируют, стерилизуют и чипируют. Маленьких собак (до 25 см в холке), если не удалось пристроить в добрые руки, снова выпускают в прежнее место обитания. Крупные особи остаются на содержании в приютах. Сейчас там находится более тысячи питомцев разных пород и мастей.  
— С начала года мы заключили уже по второму контракту с подрядными организациями на отлов безнадзорных животных. По новым контрактам планируется поймать порядка 1700 животных без хозяев. После того как эти контракты закончатся, мы заключим новые, то есть отлов будет вестись непрерывно, — сообщил начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.
 
На городские улицы с начала года после диспансеризации и стерилизации выпущено 421 животное. Новых хозяев нашли 438 собак.

Мобильные группы в составе представителей районных администраций, структурных подразделений мэрии Улан-Удэ и Управления ветеринарии еженедельно проверяют правила содержания домашних животных. С 1 января этого года на граждан составлено 340 протоколов за нарушение правил содержания, регистрации и допущения нападения собак на общую сумму 617 тысяч рублей.
 
– Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных и выводить их на прогулку на коротком поводке и в наморднике. К нам практически ежедневно поступают обращения от горожан о фактах самовыгула, – отметила консультант Управления административного контроля Гэма Тайсаева.
 
Заявить о необходимости отлова собак с улиц города Улан-Удэ жители могут по телефонам:

– в Советском районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;
– в Железнодорожном районе – ООО «Ананда», 62-19-99;
– в Октябрьском районе – ИП Жихарева, 67-92-92.

Фото: «Номер один»
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