Общество 04.04.2022 в 17:42

В Улан-Удэ вечером техника выйдет на повторную подсыпку городских улиц

В настоящее время специалисты объезжают все три района города и фиксируют места, где необходима подсыпка
A- A+
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ вечером техника выйдет на повторную подсыпку городских улиц
Вечером техника Комбината по благоустройству выйдет на повторную подсыпку городских улиц. В настоящее время специалисты объезжают все три района города и фиксируют места, где необходима подсыпка.

Напомним, в Улан-Удэ с трех часов ночи до шести утра шел обильный снегопад. Сотрудники Комбината по благоустройству были наготове и оперативно направили все ресурсы для расчистки и подсыпки дорог.

«Времени на уборку у нас было мало – буквально два часа. Техника была подготовлена с вечера – мы направили 19 пескоразбрасывателей и четыре трактора-щетки. В целом мы высыпали 740 тонн, когда в обычный снегопад мы высыпаем 350-400 тонн. Сегодня все ещё усложнялось тем, что в процессе подсыпки снег ещё шёл, поэтому проходили по три, по четыре раза одни и те же участки, чтобы не создавались аварийные ситуации на дорогах»

- рассказал на брифинге директор Комбината Владимир Соснин.

Работы по обработке проезжей части продолжаются. На погрузке песка на базах работают 4 погрузчика.

В первую очередь силы были направлены на подсыпку наиболее опасных участков, чтобы предотвратить пробки и аварии. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки.
В Улан-Удэ коммунальщики устраняют последствия ночного снегопада
04.04.2022 в 08:29


Также с шести утра к ручной очистке и подсыпке остановок, тротуаров и лестниц приступили 128 уборщиков территорий. Все опасные участки в том числе остановки и пешеходные переходы посыпаны.

Информацию о необходимости уборки и подсыпки городских улиц жители могут сообщить по тел. круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.
Теги
гололед дорога

Все новости

В Улан-Удэ вечером техника выйдет на повторную подсыпку городских улиц
04.04.2022 в 17:42
В Улан-Удэ с начала года отловили более двух тысяч бродячих собак
04.04.2022 в 17:39
Бурятия на третьем месте в РФ по темпам снижения долговой нагрузки населения
04.04.2022 в 17:13
В Бурятии 61-летний сельчанин зарезал 39-летнего гостя после распития спиртного
04.04.2022 в 16:12
В Бурятии жителей поселка Ангоя будет обогревать новая котельная
04.04.2022 в 15:45
Жителям Бурятии предлагают поучаствовать в Тотальном диктанте
04.04.2022 в 15:27
В Улан-Удэ пройдет первая после введения жестких санкций строительная выставка
04.04.2022 в 14:42
Мэр Улан-Удэ проверил готовность города к строительству мини-парков
04.04.2022 в 14:26
В Бурятии кур-несушек и семена картофеля раздадут сельчанам почти бесплатно
04.04.2022 в 14:16
В Бурятии пройдет соревнование по лыжному бегу на льду Байкала
04.04.2022 в 14:10
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ с начала года отловили более двух тысяч бродячих собак
Отлов животных будет идти непрерывно, обещают в мэрии
04.04.2022 в 17:39
Бурятия на третьем месте в РФ по темпам снижения долговой нагрузки населения
За последние полгода показатель долговой нагрузки жителей республики существенно снизился
04.04.2022 в 17:13
В Бурятии 61-летний сельчанин зарезал 39-летнего гостя после распития спиртного
Покойный был приглашен на ужин, но возможно довел хозяина до состояния аффекта
04.04.2022 в 16:12
В Бурятии жителей поселка Ангоя будет обогревать новая котельная
Состоялись все пуско-наладочные работы и объект введен в эксплуатацию
04.04.2022 в 15:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru