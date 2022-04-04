В Улан-Удэ вечером техника выйдет на повторную подсыпку городских улиц

«Времени на уборку у нас было мало – буквально два часа. Техника была подготовлена с вечера – мы направили 19 пескоразбрасывателей и четыре трактора-щетки. В целом мы высыпали 740 тонн, когда в обычный снегопад мы высыпаем 350-400 тонн. Сегодня все ещё усложнялось тем, что в процессе подсыпки снег ещё шёл, поэтому проходили по три, по четыре раза одни и те же участки, чтобы не создавались аварийные ситуации на дорогах» - рассказал на брифинге директор Комбината Владимир Соснин.

Вечером техника Комбината по благоустройству выйдет на повторную подсыпку городских улиц. В настоящее время специалисты объезжают все три района города и фиксируют места, где необходима подсыпка.Напомним, в Улан-Удэ с трех часов ночи до шести утра шел обильный снегопад. Сотрудники Комбината по благоустройству были наготове и оперативно направили все ресурсы для расчистки и подсыпки дорог.Работы по обработке проезжей части продолжаются. На погрузке песка на базах работают 4 погрузчика.В первую очередь силы были направлены на подсыпку наиболее опасных участков, чтобы предотвратить пробки и аварии. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки.Также с шести утра к ручной очистке и подсыпке остановок, тротуаров и лестниц приступили 128 уборщиков территорий. Все опасные участки в том числе остановки и пешеходные переходы посыпаны.Информацию о необходимости уборки и подсыпки городских улиц жители могут сообщить по тел. круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.