Общество 05.04.2022 в 09:48

В Бурятии собака в очередной раз напала на ребенка

Владелец пса найден и будет привлечен к административной ответственности

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Текст: Номер один
В Бурятии собака в очередной раз напала на ребенка
В Бурятии в Заиграевском районе зафиксирован очередной факт нападения собаки на ребенка. Инцидент произошел в СНТ «Солнечный» 3 апреля. Девятилетний мальчик госпитализирован в ДРКБ, сообщает Заиграево-инфо.24/7.

Состояние ребенка удовлетворительное, он находится в отделении, где проводится лечение и антирабическая профилактика, уточнили в минздраве республики.

На место происшествия выезжали специалисты выездного контроля сельхозотдела и глава сельского поселения «Талецкое» Дарья Митрофанова. По ее словам, «выясняется личность хозяина участка, с которого сбежала собака, для дальнейшего привлечения этого человека к административной ответственности».

Сейчас хозяин собаки установлен, собака закрыта на территории ограды. В отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении.

Заметим, что в связи с событиями на Украине проблема бездомных собак ушла на второй план. Между тем, известный депутат и зоозащитник Владимир Бурматов заявил, что в Госдуме отказались от идеи умерщвления бездомных животных. Его слова передавали «Известия».

Бурматов пояснил, что эту проблему будут решать при помощи стерилизации — соответствующую поправку внесут в закон «Об ответственном обращении с животными» после консультаций с РАН. По словам депутата, таким методом для регулирования численности бродячих животных уже пользуются в ряде субъектов России. «Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано. Коллеги из РАН в своем ответе на наш запрос это подтвердили», — отметил он.

Депутат также подчеркнул, что умерщвление бездомных животных противоречит гуманистической концепции закона об ответственном обращении с животными и является неэффективным. «Поэтому никакого возвращения к эвтаназии в приютах не будет», — резюмировал он. Парламентарий заявил, что у регионов должно появиться право самим решать, что делать со стерилизованными животными: держать в приютах пожизненно или возвращать в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что власти рассмотрят поправки в закон № 498 о животных, которые позволят регионам умерщвлять бездомных собак. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о ситуации с бездомными животными. Он призвал ввести ответственность для местных властей за решение этой проблемы и добавил, что региональным и местным бюджетам следует «разработать меры поддержки гражданских инициатив».

Фото: pixabay.com
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