Общество 05.04.2022 в 10:24
Распродажа по общим правилам
Распространяются ли требования потребителя в случае обнаружения недостатков в товаре, купленного по распродаже?
Текст: Номер один
Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:
— Законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей не предусматривает ограничений гарантийных обязательств перед покупателем в период проведения распродажи. Тем самым при обнаружении в товаре каких-либо недостатков покупатель не может быть ограничен в своих правах. При обнаружении недостатков потребитель вправе выдвинуть одно из требований п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»:
— потребовать замены товара;
— потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
— потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
Таким образом, проведение распродажи является правом продавца, но не может быть основанием для отказа в удовлетворении законного требования потребителя.
Какая разница между распродажей и уценкой товара?
Мы все являемся потребителями и не раз сталкивались с такими явлениями, как распродажа или продажа товаров с уценкой. В период проведения распродаж учащаются случаи, когда продавцы в силу незнания либо в силу иных причин вводят покупателя в заблуждение относительно его прав по возврату приобретенного товара.
Распродажа — это реализация какого-либо товара по сниженным ценам. Это организованный процесс снижения цен на товары разных категорий, целью которого является освобождение складских и торговых площадей для поступления нового товара.
Как правило, продажа товаров с уценкой проводится при наличии в товаре определенного недостатка, при этом информация о наличии недостатка в обязательном порядке должна доводиться до потребителя в полном объеме. Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить покупателя не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном чеке или иным способом).
— Законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей не предусматривает ограничений гарантийных обязательств перед покупателем в период проведения распродажи. Тем самым при обнаружении в товаре каких-либо недостатков покупатель не может быть ограничен в своих правах. При обнаружении недостатков потребитель вправе выдвинуть одно из требований п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»:
— потребовать замены товара;
— потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
— потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
Таким образом, проведение распродажи является правом продавца, но не может быть основанием для отказа в удовлетворении законного требования потребителя.
Какая разница между распродажей и уценкой товара?
Мы все являемся потребителями и не раз сталкивались с такими явлениями, как распродажа или продажа товаров с уценкой. В период проведения распродаж учащаются случаи, когда продавцы в силу незнания либо в силу иных причин вводят покупателя в заблуждение относительно его прав по возврату приобретенного товара.
Распродажа — это реализация какого-либо товара по сниженным ценам. Это организованный процесс снижения цен на товары разных категорий, целью которого является освобождение складских и торговых площадей для поступления нового товара.
Как правило, продажа товаров с уценкой проводится при наличии в товаре определенного недостатка, при этом информация о наличии недостатка в обязательном порядке должна доводиться до потребителя в полном объеме. Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить покупателя не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном чеке или иным способом).
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