Распродажа по общим правилам

Отвечает Управление Рос­потребнадзора по Республике Бурятия:

— Законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей не предусматривает ограничений гарантийных обязательств перед покупателем в период проведения распродажи. Тем самым при обнаружении в товаре каких­-либо недостатков покупатель не может быть ограничен в своих правах. При обнаружении недостатков потребитель вправе выдвинуть одно из требований п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»:— потребовать замены товара;— потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;— потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;— отказаться от исполнения договора купли-­продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.Таким образом, проведение распродажи является правом продавца, но не может быть основанием для отказа в удовлетворении законного требования потребителя.Мы все являемся потребителями и не раз сталкивались с такими явлениями, как распродажа или продажа товаров с уценкой. В период проведения распродаж учащаются случаи, когда продавцы в силу незнания либо в силу иных причин вводят покупателя в заблуждение относительно его прав по возврату приобретенного товара.— это реализация какого­-либо товара по сниженным ценам. Это организованный процесс снижения цен на товары разных категорий, целью которого является освобождение складских и торговых площадей для поступления нового товара.Как правило, продажа товаров с уценкой проводится при наличии в товаре определенного недостатка, при этом информация о наличии недостатка в обязательном порядке должна доводиться до потребителя в полном объеме. Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить покупателя не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном чеке или иным способом).